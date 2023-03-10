Sony推出Creators' App，讓影像創作能結合雲端發揮更大效益
在2022年9月針對專業、企業用戶提供Creators' Cloud服務之後，Sony宣布針對個人創作者、小型工作團隊推出全新Creators' App，其中包含能即時上傳動靜態影像的雲端儲存空間、使用影像協作平台「Ci Media Cloud」，以及可讓創作者互相分享、交流的「Discover」社群功能。
Creators' Cloud服務可讓使用者將照片、影片於手機、平板等裝置間分享，針對部分相機款式更提供可將照片等內容上傳至雲端，同時基礎可使用儲存空間達5GB，特定機種更可獲得25GB儲存容量。
而此次更新主要增加「Discover」社群功能，可讓創作者分享拍攝影像，或是探索各類創作風格，甚至可藉由分享影像所包含拍攝者使用相機、鏡頭與相關設定，以及拍攝地點進一步學習取景構圖方式。
至於此次推出的Creators' App，則將作為Imaging Edge Mobile Plus後繼產品，並且可讓創作者透過手機遙控相機進行拍攝、更新韌體，或是查看及更改相機相關設定。
目前僅α7 IV及ZV-1F相機的使用者可透過Creators' App將創作影像上傳至Creators' Cloud服務，未來預期也會加入支援更多機種。而因應針對個人創作者推出的Creators' App問世，原本提供企業用戶的C3Portal App也將更名為Creators' App for enterprise。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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