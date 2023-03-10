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蛤？文大找3.3萬訂閱網紅教「成為百萬YouTuber」 挨轟：你先自救好不好？

聯合新聞網／ 綜合報導
YouTuber成為許多人心目中的夢幻職業。示意圖／美聯社
YouTuber成為許多人心目中的夢幻職業。示意圖／美聯社

自媒體影音創作成為新領域，YouTuber網紅成為許多人心中的職業選項，YouTube訂閱數破百萬的創作者「愛莉莎莎」過去就曾開班授課，將經營之道傾囊相授引發熱議。中國文化大學推廣教育部也跟風開設「YouTuber影音行銷實作班」，主打「成為百萬YouTuber前，讓老師帶你拍出第一支開箱影片」，但真正的百萬YouTuber「Cheap」一看就忍不住開酸「老師你先救救自己好不好？」

「Cheap」8日臉書發文開嗆「我真的覺得很好笑，現在一堆路人都可以開課了」，他在文中直接標記中國文化大學推廣教育部開設的「YouTuber影音行銷實作」課程，對於課程講師使用威力導演作為教材，他狠酸「教那種過時的軟體不要害人好嗎？」

這堂教導學員如何實作剪輯「成為百萬YouTuber前的第一支影片」，但Cheap竟發現明明應該需要實戰經驗豐富的師資，這堂課的講師個人YouTuber頻道僅有3.3萬訂閱數，讓他看不下去開嗆「最新影片上一個月才1500人觀看，你自己就是失敗的YouTuber，敢開這種課我也是問號，你先去買艾莉莎莎的課好不好？」

Cheap認為YouTuber要成功在於人格特質與主題，和影音剪輯（技術）根本無關，該課程講到行銷、漲粉，「問題是老師您自己就沒拿出實績，你講行銷會有說服力嗎？敢公開開收費課程，還打著YouTube實作班，給真正的YouTuber檢驗一下很正常吧」。

文中被討論的講師武敬凱現身留言區正面回應，他提到先前也多次向合作單位溝通才將原本的文案「帶你成為百萬訂閱」改成「成為百萬YouTube前，帶你完成第一支開箱影片」，他也強調開課前會先向學員說明自身YouTube（頻道）流量不高，也會將文案修改為「影片製作」方向。

關於使用威力導演作為教材，他坦承最開始他向合作單位推薦的初階剪輯軟體是人性化的「剪映」，但大部分的初階影像製作課仍以威力導演較多， 主要是教育單位基於資安問題的考量，所以多還是會使用威力導演。

Cheap針對武敬凱的留言也作出回覆，「我相信武老師能做出質感很好的影片，但我說過YouTube不是吃質感的地方」、「其實影片剪接都跟YouTube成功學都無關，不應該打著百萬YouTube這種誤導人的招牌」。事後，Cheap也補充更新「很高興武敬凱老師與文大推廣溝通後，決定修改文案內容，祝福老師的課程能順利長紅」。

網紅講師武敬凱也現身Cheap留言處回應。圖／取自臉書
網紅講師武敬凱也現身Cheap留言處回應。圖／取自臉書

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