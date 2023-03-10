沒有AI但會放屁 Panasonic 推出布偶機器人「NICOBO」

AI 人工智慧是最近很夯的話題，剛好知名大廠 Panasonic 國際牌推出一款新型機器人「NICOBO」，但可惜的是它沒有 AI 功能，而只是一個伴侶機器人，主打可以陪伴主人，透過內建攝影機進行臉部辨識，還具有可辨識聲音的麥克風，能簡單回應主人的話語，裡面的觸控感測器還能偵測主人是在摸它或擁抱它。

NICOBO 的外型像是一隻被塞到襪子裡的貓，有眼睛、鼻子和嘴巴，看起來觸感很好，會讓人很想摸摸它、抱抱它。

NICOBO 不只是可愛的布偶，儘管它不會移動，但是它有自己的個性，會跟主人打招呼，也會鬧脾氣、突然跟主人說話，更有趣的是它會「放屁」。

當主人跟 NICOBO 聊天時，它也會回應簡短的句子，開心難過都會用眼睛表達，甚至還會原地團團轉，利用簡單的動作讓主人感覺溫暖和爆笑。

圖片及資料來源：makuake

總而言之，NICOBO 就像是可愛的超萌電子寵物，首批預計量產 320 隻，售價 39,800 日元、換算價格約新台幣 10,500 元，等擁有 NICOBO 6 個月之後，還要支付每個月 980 日元、約新台幣 260 元的月租費才有服務與更新。

如果你還想要這款布偶機器人的話，可能已經買不到了，因為它才剛上架日本眾籌網站就賣完了。

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

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