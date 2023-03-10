沒有AI但會放屁 Panasonic 推出布偶機器人「NICOBO」
AI 人工智慧是最近很夯的話題，剛好知名大廠 Panasonic 國際牌推出一款新型機器人「NICOBO」，但可惜的是它沒有 AI 功能，而只是一個伴侶機器人，主打可以陪伴主人，透過內建攝影機進行臉部辨識，還具有可辨識聲音的麥克風，能簡單回應主人的話語，裡面的觸控感測器還能偵測主人是在摸它或擁抱它。
NICOBO 的外型像是一隻被塞到襪子裡的貓，有眼睛、鼻子和嘴巴，看起來觸感很好，會讓人很想摸摸它、抱抱它。
NICOBO 不只是可愛的布偶，儘管它不會移動，但是它有自己的個性，會跟主人打招呼，也會鬧脾氣、突然跟主人說話，更有趣的是它會「放屁」。
當主人跟 NICOBO 聊天時，它也會回應簡短的句子，開心難過都會用眼睛表達，甚至還會原地團團轉，利用簡單的動作讓主人感覺溫暖和爆笑。
總而言之，NICOBO 就像是可愛的超萌電子寵物，首批預計量產 320 隻，售價 39,800 日元、換算價格約新台幣 10,500 元，等擁有 NICOBO 6 個月之後，還要支付每個月 980 日元、約新台幣 260 元的月租費才有服務與更新。
如果你還想要這款布偶機器人的話，可能已經買不到了，因為它才剛上架日本眾籌網站就賣完了。
《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》
💡 數位頻道也有YouTube囉 》》點我追隨新影音！
📢 【影音】是男人都需要它！任天堂新體感遊戲 靠「1捲衛生紙」才能玩電流急急棒
📢 【直擊】PS VR2台灣缺爆！前進日本3C店「隨到隨買現貨」 價差曝光恐賭這事
📢 【周報】ChatGPT快被人類弄瘋了嗎？
📢 【2023年最新】免稅再折7%！BIC CAMERA、唐吉訶德日本4大電器店折價券 存手機買爆3C家電
📢 【出遊玩】日本上網用eSIM卡設定超方便！原號漫遊、Wi-Fi分享器等4種方法、比價一次看
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言