你們也是嗎？他用hami看經典賽卡到不行 釣出一堆「同電信苦主」喊+1
世界棒球經典賽昨（8）日開打，中華隊首場以5比12輸給巴拿馬，全台觀賽球迷們也看到心碎了。不過，就有一名透過網路影音平台觀賞比賽的球迷抱怨該影音平台「瘋狂lag」，抱怨文釣出大批球迷加入討論。
這位球迷在PTT發問「有人用台星看hami的wbc很卡嗎？」，他自稱是台灣之星用戶，加值購買hami電視館方案，但觀看經典賽卻頻頻出狀況，「前幾分鐘很順但過一下子就會lag，甚至完全跑不動」，讓他看棒球看得好痛苦。
貼文引起不少球迷關注，有人就留言表示「 完全跑不動，黑畫面」、「我也用台星，剛剛看WBC卡到不行，還好沒付費」、「台哥大幾乎都很順，偶爾小頓一下」、「看hami只能用中華」、「hami每次奧運世足都會卡，WBC卡也是正常」。
不過也有內行網友認為，「就server爆量吧，抓錯量（指伺服器流量超出承載範圍）」、「hami流量沒幾天就破百了，台星（自動）把它判定為不正常使用了吧」。事後，原PO將使用hami觀賽網速過於卡頓的問題回報給台灣之星客服，客服表示其他程式都跑得動，只有hami跑不動，因此認定原PO遇到觀賽卡頓的狀況並非台灣之星的問題。
WBC世界棒球經典賽開打，台灣球迷關心的電視轉播，可透過東森電視台與MOD的愛爾達體育台觀看，網路則可在中華電信的Hami Video免費觀看A組所有賽事。
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