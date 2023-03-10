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《間諜家家酒》安妮亞改聲優就不紅？網神回1關鍵「根本沒對手」

聯合新聞網／ 綜合報導
近日一名網友詢問《間諜家家酒》的安妮亞的配音若換人是否「還會那麼紅」引起熱議。。（翻攝自《間諜家家酒》官網。）
近日一名網友詢問《間諜家家酒》的安妮亞的配音若換人是否「還會那麼紅」引起熱議。。（翻攝自《間諜家家酒》官網。）

《SPYxFAMILY間諜家家酒》在2022年播出後立刻火紅，成為年度現象級動漫，不同於鬼滅、航海王這種王道動漫，故事更多圍繞在主角與夥伴們攜手打敗反派，穿插家庭溫馨及諜報情節，耳目一新的故事設定讓人一集一集接著刷，特別是安妮亞可愛又無厘頭的模樣，讓人看完直呼想生個女兒。

近日一名網友在PTT的Gossiping版提問，表示間諜家家酒第二季已結束一段時間，「如果沒有（聲優）種崎敦美配安妮亞的聲音，他還會那麼紅嗎？」一文貼出引來一票粉絲回應。

不少網友大讚作品故事有趣表示：「這部光是原作劇本體質就很好。」、「漫畫的時侯就已經紅了。」、「家庭溫馨喜劇這個題材一直都沒對手，一定會紅。」、「作品本身就很有趣了，配音只是加分。」、「++9（間諜家家酒）漫畫為動畫前已經是一線級銷量了。」

作品新穎得到大眾支持，角色安妮亞傻萌圈粉無數，但也有一名網友逆風表示：「可是anya（安妮亞）當主角的部分都很難看。」

而提到種崎配音的部分，則有不少網友表示：「種崎配音功力確實有料，但換成其他人來配這部，結果我看還是會差不多，換萌另一個配阿妮亞的聲優吧。」、「安妮亞就套用標配蘿音還是會紅啊，種崎是把屑味做到極致。

也有網友kuso表示：「那安妮亞換成神谷浩史（日本知名男配音員）可以嗎？」、「我覺得安妮亞改CV：子安武人（日本知名男配音員）或更紅。」讓人腦補聲音配上畫面，是不是讓人難以想像呢。

PTT

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