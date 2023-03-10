《間諜家家酒》安妮亞改聲優就不紅？網神回1關鍵「根本沒對手」
《SPYxFAMILY間諜家家酒》在2022年播出後立刻火紅，成為年度現象級動漫，不同於鬼滅、航海王這種王道動漫，故事更多圍繞在主角與夥伴們攜手打敗反派，穿插家庭溫馨及諜報情節，耳目一新的故事設定讓人一集一集接著刷，特別是安妮亞可愛又無厘頭的模樣，讓人看完直呼想生個女兒。
近日一名網友在PTT的Gossiping版提問，表示間諜家家酒第二季已結束一段時間，「如果沒有（聲優）種崎敦美配安妮亞的聲音，他還會那麼紅嗎？」一文貼出引來一票粉絲回應。
不少網友大讚作品故事有趣表示：「這部光是原作劇本體質就很好。」、「漫畫的時侯就已經紅了。」、「家庭溫馨喜劇這個題材一直都沒對手，一定會紅。」、「作品本身就很有趣了，配音只是加分。」、「++9（間諜家家酒）漫畫為動畫前已經是一線級銷量了。」
作品新穎得到大眾支持，角色安妮亞傻萌圈粉無數，但也有一名網友逆風表示：「可是anya（安妮亞）當主角的部分都很難看。」
而提到種崎配音的部分，則有不少網友表示：「種崎配音功力確實有料，但換成其他人來配這部，結果我看還是會差不多，換萌另一個配阿妮亞的聲優吧。」、「安妮亞就套用標配蘿音還是會紅啊，種崎是把屑味做到極致。」
也有網友kuso表示：「那安妮亞換成神谷浩史（日本知名男配音員）可以嗎？」、「我覺得安妮亞改CV：子安武人（日本知名男配音員）或更紅。」讓人腦補聲音配上畫面，是不是讓人難以想像呢。
💡 數位頻道也有YouTube囉 》》點我追隨新影音！
📢 【影音】是男人都需要它！任天堂新體感遊戲 靠「1捲衛生紙」才能玩電流急急棒
📢 【直擊】PS VR2台灣缺爆！前進日本3C店「隨到隨買現貨」 價差曝光恐賭這事
📢 【周報】ChatGPT快被人類弄瘋了嗎？
📢 【2023年最新】免稅再折7%！BIC CAMERA、唐吉訶德日本4大電器店折價券 存手機買爆3C家電
📢 【出遊玩】日本上網用eSIM卡設定超方便！原號漫遊、Wi-Fi分享器等4種方法、比價一次看
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言