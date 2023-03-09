網友忍9年…「Messenger」App終回歸FB內！Meta曝原因再喊：臉書未死
臉書（Facebook，簡稱FB）終於想通了嗎？Facebook獨立「Messenger」App已近9年時間，但先前被不少網友嫌棄要聊天或看FB內容還要在不同App切換，相當麻煩，如今終於要準備再把它們「合而為一」了。
不少社交平台竄起，更多年輕人使用instagram（IG）（謎之音：雖然都是Meta的）、TikTok，也讓臉書漸漸被冠上「老人在用」的封號。臉書母公司Meta日前也將進行一系列改造，並表示「臉書沒有死」，每日仍有20億活躍用戶，「實際上它還活著」，未像媒體所說的一樣瀕臨過氣。
Meta表示，今（2023）年將著重在AI人工智慧，並透過AI推薦臉書創作者、建置創作者工具、增加創作者收入方式。
除此之外，Meta也預計將原本獨立「Messenger」App再回歸到Facebook內，原因在於官方提到，每日有超過1400億則訊息透過「Messenger」進行傳遞，IG用戶也透過私訊分享超過10億次Reels短影片，也因此未來有望在Facebook看到「Messenger」功能，都是因為官方「想讓人們更容易地分享他們在Facebook上發現的內容。」
不過雖然未來會將「Messenger」加回Facebook，但Meta也不會讓「Messenger」App消失，將採取App獨立運作及Facebook內建「Messenger」2種方式同時進行。
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