影／請支援陪伴…它還會放屁！新寵物機器人NICOBO搖尾巴萌到秒殺
張著無辜大眼，搖擺移動的尾巴，外型像極了塞進襪子裡的奇特玩偶，竟然是新一代的寵物機器人？沒錯！這款名叫「Nicobo」的機器人，是由松下集團（Panasonic）打造的首款家用寵物機器人，也因可以陪伴主人過生活，日前展開預購火速秒殺，相當搶手，預計在今（2023）年5月16日登場。
為什麼機器人「Nicobo」才剛推出預購就被搶購一空？除了概念新穎外，這款機器人全天候支援「陪伴主人在家裡耍廢」的功能，雖然無法自行移動，只能原地旋轉及搖尾巴，不過，「Nicobo」機器人內建觸控感應器，因此軟萌軟萌的它會知道主人正在對它「愛的抱抱」。此外，「Nicobo」本身有麥克風，除了接受主人的對話語音，它也會發出像小孩子呀呀學語的療癒聲音，使用者還可以更新軟體連結手機，一機在手就能知道家中的小萌寵的全部狀況。
不用寵物溝通師，NICOBO本身就能用簡短的日語表達想法，在深夜裡陪伴你睡覺時還會說夢話、日常還會放屁（小編謎之音：該不會還有氣味吧？）說到這裡一定有人疑問，為什麼要有「放屁」這個功能？據聞是因為松下集團不想讓這款只是NICOBO冷冰冰的產物，幾經思考才把這些說夢話、放屁這些看似不完美的生物特性加入產品，讓機器人體現出生物才有的特性。
這款「Nicobo」機器人共有石灰色、貝殼粉、藏青色3種顏色，顏色的中性與活潑感兼具，而售價方面目前已知為6萬500日元（約新台幣1萬3915元），後續可透過軟體升級加強機器人功能，不過每月須多支付1100日元（約新台幣253元）。
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