微軟提供免費Mac版Outlook 支援使用第三方郵件帳號、接力、專注模式等功能
微軟宣布向Mac用戶免費開放使用其郵件軟體Outlook，目前已經可以直接透過App Store下載安裝。
新版對應macOS作業系統環境使用的Outlook，同樣可支援第三方電子郵件帳號，同時微軟之後更計畫釋出Profiles功能，讓使用者能搭配macOS增加的專注模式，藉此在需要專注處理當前工作事宜情況下，減少郵件干擾情況。
另一方面，免費開放使用的Outlook同樣能與iOS版本透過接力方式進行跨平台連動，因此不會有郵件資料不同步的情況。
此外，此版Outlook同樣能以小工具等形式呈現，方便使用者快速檢視內容。
而接連向蘋果免費提供旗下軟體服務，微軟自然希望希望吸引更多使用者付費加入使用更完整的Microsoft 365，或Office套件服務。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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