可以互動自創寵物！新擴增實境遊戲《Peridot》5月9日登場 開放註冊中

你會選擇留下收藏數年的遊戲，還是小孩呢？一名VTuber在住家樓下發現大量回收物，裡頭都是鄰居的經典遊戲收藏品，了解到對方因「1項關鍵因素」和老婆吵架，需在遊戲片和小孩中做抉擇，讓他有些感傷，引起網友討論，網友不捨地表示「這些都是滿滿的回憶。」認為鄰居老婆太殘忍，也提到還有其他方案可以解決問題。

2023-03-08 19:03