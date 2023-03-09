可以互動自創寵物！新擴增實境遊戲《Peridot》5月9日登場 開放註冊中
Niantic去年公布的新款擴增實境遊戲《Peridot》，確定將在今年5月9日正式推出，目前更開放Android、iOS機種預先註冊。
《Peridot》是Niantic原創遊戲作品，並且以讓玩家與自創寵物「Peridot」互動的休閒養成擴增實境遊戲為設計，並且強調讓玩家有更深層在世界探險的遊玩體驗，另外也說明所有的「Peridot」都會有不同外觀、個性，並且與其他玩家培育的「Peridot」不同。
而與Niantic已經推出結合地理位置遊玩的遊戲最大差異，《Peridot》將搭載「願望系統」 (Desire System)，會由「Peridot」提出諸如去散步、前往指定地點，或是一起完成特定事項等的「願望」，類似規劃不同任務讓玩家挑戰，另外也需要尋找可餵食「Peridot」的飼料，甚至加入「Peridot」繁殖系統。
至於結合擴增實境部分，「Peridot」將會與手機相機所拍攝影像進行特定互動，例如在草地上打滾、玩沙，或是戲水等，甚至也會閃避特定物品，藉此呈現更真實的互動感受，另外也能透過線上社群分享照片等紀錄。
在遊玩硬體部分，目前《Peridot》建議透過iPhone 8 Plus以上機種，以及近2年內銷售的Android手機遊玩。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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