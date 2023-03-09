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《英雄聯盟》系列新作《聯盟外傳：狙魔者》在玩什麼？這裡一次看、4月18日登場

聯合新聞網／ 楊又肇

日前公布的《英雄聯盟》系列新作《聯盟外傳：狙魔者》 (The Mageseeker: A League of Legends Story)，稍早由Riot Forge宣布將於4月18日正式推出，並且釋出實機遊玩影片，以及公布遊戲預購資訊。

《聯盟外傳：狙魔者》由曾經打造《Moonlighter》的製作公司Digital Sun開發，採2D像素風格的硬派動作RPG遊戲設計，故事背景設定在符文大地上的強大王國——蒂瑪西亞，這個王國一方面打壓他們視為禁忌的魔法，另一方面自己則不惜使用魔法來維持秩序。

玩家將化身脫逃的法師賽勒斯，踏上一場報仇之旅，粉碎蒂瑪西亞以犧牲法師建立的虛假和平。

此次公布消息確認《聯盟外傳：狙魔者》將在4月18日正式推出，同時也將開放玩家預購《聯盟外傳：狙魔者》標準版、數位豪華版及實體珍藏版。

其中，預購《聯盟外傳：狙魔者》標準版的玩家，將能獲得迷途銀翼鳥獎勵，而預購數位豪華版的玩家，則可獲得銀翼鳥補給站組合包、甜蜜家園洞窟裝飾品、專屬咒語和解放外觀等道具。

若玩家預購本作實體珍藏版，則可獲得賽勒斯公仔、美術設定集、豪華藝術印刷品、精裝拉克絲特別版漫畫、賽勒斯&拉克絲琺琅徽章，以及原聲帶黑膠唱片，並且能將上述物品全部收納於專屬客製化外盒內。

《聯盟外傳：狙魔者》將於PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、Xbox One、Nintendo Switch，以及PC (Steam／Epic Games Store／GOG)平台推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

League of legends 英雄聯盟

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