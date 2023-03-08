又爆災情？妹子IG遭陌生人「恐怖追蹤入侵」 釣一票苦主喊+1隱私全被窺

Instagram（以下簡稱IG）又傳新一波災情？近日有女網友發文抱怨「IG設為私人帳號卻仍被陌生人追蹤按讚」，未料貼文下方釣出不少受災戶，就有內行網友建議趕緊先做一件事自保！

這名女網友透過Dacard發文驚呼「IG設私人還能被追蹤」，她將IG設為私人帳號，卻還是可以被陌生人追蹤，對方甚至還在原PO貼文下方留言，讓她相當傻眼，無奈求助「有人遇過這樣的狀況嗎？」

近日Instagram疑似出現bug，有一名女網友明明未公開IG帳號，卻遭到陌生人追蹤按讚。圖／取自Dcard

許多人聽了原PO的遭遇後也都嚇傻，但這似乎並非單一個案，留言區也釣出不少受災戶，「我之前也遇過，超可怕！我還跑去看登入位置也沒有奇怪的登入」、「我之前也是！更可怕的是，我的是日記帳 、零粉絲的那種」，更有另名女網友表示「我還有遇過是莫名奇妙IG在我不知道的情況下去追蹤別人」。

貼文也引起內行人注意，紛紛留言表示「看一下有沒有用hashtag，我記得以前曾經有個bug，私人帳號貼文有用hashtag就可以透過tag看到貼文」、「還是原本私人帳號中途改成公開帳號再設回私人，那之前沒確認過追蹤的帳號都會變追蹤」、「可能以前妳有按過同意，然後妳忘記這個人，結果後來他把帳號賣掉之類的換人用？」

IG於去（2022）年10月曾爆發全球性災情，數以萬計的用戶們集體遭無預警關閉IG帳號，並間接影響許多用戶粉絲數急速下降，這波災情引爆全球廣大粉絲對IG的不滿，最終IG出手修復這項bug。然而，目前仍暫時無法釐清這名女網友遇到「陌生人恐怖入侵私人帳號」的狀況是否為IG存在的bug，但不少人還是建議原PO先將所有裝置登出並修改密碼，以避免帳號被盜的風險發生。

udn討論區