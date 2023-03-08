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他嫌Xbox手把這動作「有夠麻煩」力挺Switch手把 網打臉：可以玩超久好嗎

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享自己使用Xbox手把的心得，引起網友討論。（翻攝自Xbox官網）
一名網友分享自己使用Xbox手把的心得，引起網友討論。（翻攝自Xbox官網

隨著近期遊戲《霍格華茲的傳承》、《臥龍：蒼天隕落》登場，還有下半年的《暗黑破壞神4》即將到來，讓部份遊戲玩家們開始準備更新手邊的遊戲設備了，一名網友使用了Xbox手把和Switch的Pro手把（Nintendo Switch Pro控制器）後，認為Xbox手把1項關鍵「有夠麻煩又不方便」，引起熱議。

近日一名網友在PTT的Gossiping版分享自己使用Xbox手把的心得，他也有使用Switch 的Pro手把（Nintendo Switch Pro控制器），兩款使用完後表示Xbox手把是無線的，卻還要裝上乾電池才能玩，「不像Switch pro手把插條線就能充電」；另外他提到續航力的部分，表示Xbox只能玩30小時，充飽電了還不會顯示，最後認為「玩過Switch後再回來玩Xbox真是有夠麻煩又不方便。」

網友認為Nintendo Switch Pro控制器（見圖）比XBOX手把好用，卻意外掀戰。（翻攝自Nintendo官網）
網友認為Nintendo Switch Pro控制器（見圖）比XBOX手把好用，卻意外掀戰。（翻攝自Nintendo官網

該文引起討論，同樣持2款遊戲手把的網友表示，「pro（Nintendo Switch Pro控制器）屌打。」、「索任（索尼及任天堂）兩家操幾千小（時）都頭好壯壯。」

也有網友持反對意見，認為Xbox的手把還是比較好用，提到乾電池的好處就是「直接換繼續玩，內建電池還要等充電。」、「Xbox手把可以玩超久的，Switch（的手把）跟漏尿一樣。」、「這世上只有Xbox手把跟其他，請不要輕易挑戰看似主機商，但實際上是手把商的品牌。」、「Switch可以玩30小時逆？」、「哪來的Switch pro啦，盜版的484？」

另外則有網友認為「銷量勝於雄辯」下結論：「你爽就好，反正銷量就擺在那，沒什麼好爭論。」

Xbox Switch 控制器 任天堂 PTT

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