女驚揭男友用二手拍賣平台出軌 與陌生女多次開房…網：高招
不少港人都會使用二手交易平台Carousell，買賣一些不合用的物品，減少浪費之餘也可以換取物品的殘值。近日一名港女發帖，表示驚揭男友在Carousell上出軌，更與陌生女子多次相約酒店見面，令她大感崩潰，發帖求救網民該如何是好！
港女在Dacrd討論區上發帖，指自己平常沒有檢查男友手機的習慣，也提到平常沒有女生朋友會在WhatsApp上與男友對話聊天。不過某天她因為自己手機沒有下載Carousell，於是打算用對方手機搜尋看看有沒有自己想購買的物品，卻意外發現有3個未讀訊息，港女心想對方也不常使用程式，又怎會出現訊息呢？
在好奇心驅使之下，港女打開了訊息中心的「紅點」，卻驚見一位名叫「April」的人對男友傳訊「琴晚好開心」，當下她已瞬間感到不知所措，不過仍抱著一探究竟的想法，點進去查看了其他未讀訊息，最終驚揭男友與那位女子曾相約酒店「Book房」見面，甚至多次發生關係，令港女大感崩潰，表示「我男朋友是Carousell出軌，我應該點算好？」
網民看帖後勸港女馬上斬斷情絲，稱在感情中出軌是「一次不忠，百次不用」，何況男友懂得使用Carousell代替WhatsApp等聊天軟體，形容對方根本是「高明慣犯」，絕對是有心隱瞞港女偷食，表示「分了啦，斷好全部」、「一律建議分手」、「不洗想，分手」。
也有網民讚嘆男主「雖然偷食可恥，但是很有創意」，更直言他開發了「Carousell在平行時空的真正用途」，錯重點地笑指「Carousell賣身是什麼玩法」、「現在Carousell有得買了春？」、「有沒有互相出價交換5星好評？」、「人們總是說試一下點電器著不著先買嘛，這樣別上酒店試了。曾經穿，的女孩就好開心了。合情合理」、「可能不是偷吃，是賣身呢」。
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文章授權轉載自《香港01》
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