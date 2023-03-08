Spotify「只剩免費仔在用？」網友列5點原因大讚贏過YT、KKBOX

現代人娛樂多元，不只影音串流平台百家爭鳴，數位音樂串流平台競爭激烈，從音樂庫、無損音質、到價格等，每家都有不同優勢。

近日一名網友在PTT的Gossiping版分享自己使用Spotify的感想，雖然歌量沒有KKBOX豐富，音質也沒無損，也沒有定期的排行榜，但就以Spotify可以每日不限量聽歌，他提到：「只要能忍受廣告插播，真的是聽到飽。」

這名網友同時指出，KKbox雖然也有每日免費20首福利，但只有點開音樂唱一兩首歌詞跳掉，就佔掉一首歌的額度，而YouTube music會有人整理排行榜且號稱無廣告，但播的音樂不是翻唱就是抖音歌排行榜，綜合以上心得問：「Spotify是免費仔專用？」

對此有一部分網友認同YouTube表示：「免費仔看YT比較爽，還有畫面。」、「YT屌打。」而針對聽眾最在意的音質也有人提出：「我聽不出來。」

支持原Po想法的人則表示：「spotify開車很方便啊，carplay（車上影音系統）一插即用。」並提到音質也比大部份YouTube好，「廣告也很少。」、「Spotify介面比KKBOX好用100倍，Spotify有分國家的排行榜，全球也有日榜、週榜跟年榜。」這名網友也指出：「Lady Gaga的歌曲在Spotify比KKBOX完整，Spotify也看得到點播次數。」、「英日文的（歌曲）在s庫（Spotify）比較多吧。」

《聯合新聞網》稍稍比較了各家串流平台方案、價格，以Spotify個人方案為例，每月只要149元起，是大多數人可以負擔的價格，有網友對原Po發文表示不解說道：「這年頭還有人聽歌當免費仔，可憐。」

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