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網紅們掀「大賣課時代」很好賺？內行人曝每個月進帳金額

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有一名網友表示自己發現越來越多知名網紅、YouTube創作者開始在賣課並提問：「現在是不是大賣課時代？」。（示意圖／ingimage）
近日有一名網友表示自己發現越來越多知名網紅、YouTube創作者開始在賣課並提問：「現在是不是大賣課時代？」。（示意圖／ingimage）

隨著後疫情時代來臨，線上教學成為時下重要的學習管道之一，台灣目前也有越來越多YouTuber、網紅開始賣課程，除了另闢收入來源、發揮影響力，也能讓自己收入不再只有廣告業配，如愛莉莎莎的「愛莉莎莎的自媒體銷售學」、知名時事分析YouTube創作者志祺七七的「志祺的架構性思考」、以及因為炎上爭議而廣受人知的「理科太太的諮商筆記」等等。

近日有一名網友於PTT的Gossiping版發文，表示自己發現越來越多知名網紅、YouTube創作者開始在賣課，「如果是百萬流量網紅就算了，現在連一些小咖也紛紛在臉書打廣告賣課，此外連藝人都出來熊仔也出來賣嘻哈課程，教導如何成為嘻哈歌手」，詢問網友「現在是不是『大賣課時代』？有卦嗎？」

該文引起網友熱議，不少網友們認為：「代表台灣人的錢很好騙啊。」、「懷疑真有賣那麼好嗎？」並有過來人表示，「我看過一個2020年出來賣課的，講話還結巴，現在每天錄半小時月入1.x萬，很少但還不錯。」認為這個副業做起來後CP值很高，「在家隨便講講（也能賺錢）。」

另外有網友表示，2022年是炒NFT話題，「2023（炒）賣課（話題）。」、「麥克（同音賣課）之亂。」、「雙關（意指大麥克同音於大賣課）豪好笑，幽默大師。」、「趁最後這時機撈一筆趕快移民啊。」、「很多人學生時期上課得不到成就，要靠這些垃圾課彌補遺憾啊，講師學生都是。」、「零成本變現流量。」還有網友開玩笑表示：「想上鷲尾芽衣（知名日本AV女優）的課程。」

YouTuber 理科太太 愛莉莎莎

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