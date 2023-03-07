要出新機了？任天堂Switch「升級版」傳下半年登場

雖然過去有不少傳聞指稱任天堂將推出「Pro」定位的Nintendo Switch機種，但VentureBeat網站記者Jeff Grubb近期取得消息指稱，任天堂接下來準備推出新機將與現有產品沒有直接關聯，並且最快會在今年下半年問世。

依照Jeff Grubb的說法，此款新機並非定位「Nintendo Switch Pro」，或是「Nintendo Switch 2」，其中確實在硬體規格做了具體升級，但整體上有點類似傳統Game Boy進展至Game Boy Color，任天堂有可能在現有Nintendo Switch基礎上作更多強化。

而如果像任天堂過去透露希望鞏固既有玩家族群，預期新機將會維持相容現有遊戲，亦即像Nintendo 3DS依然可以使用Nintendo DS遊戲的作法，而非從頭打造一款全新遊戲主機。

目前任天堂已經推出多款Nintendo Switch機種，其中包含2017年最早推出版本，以及後來更新電池設計版本，並且在2019年推出左右Joy-Con控制器採一體式設計、不可拆卸的Nintendo Switch Lite，另外更在2021年推出採用螢幕尺寸更大、更明亮的Nintendo Switch OLED。

若任天堂有可能在今年公布新機，或許最快會在今年E3 2023期間對外說明，並且準備在年底的聖誕節檔期上市銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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