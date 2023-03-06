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影音／是男人都需要它！任天堂新體感遊戲 靠「1捲衛生紙」才能玩電流急急棒

聯合新聞網／ 綜合報導
任天堂推出一個新體感遊戲《沒有紙（紙がない！英譯「Give me toilet paper!」）》，需要靠一捲滾筒衛生紙救出「受困男子」。（翻攝自skt-products.com）
任天堂推出一個新體感遊戲《沒有紙（紙がない！英譯「Give me toilet paper!」）》，需要靠一捲滾筒衛生紙救出「受困男子」。（翻攝自skt-products.com

任天堂（Nintendo）主機Switch擁有多元化遊戲內容吸引大小朋友喜愛，日前又在日本eshop平台推出新遊戲，而這次要靠「1捲衛生紙」才能完成遊戲。

正妹示範如何操作滾筒衛生紙闖關。（翻攝自skt-products.com）
正妹示範如何操作滾筒衛生紙闖關。（翻攝自skt-products.com

名為《沒有紙（紙がない！英譯「Give me toilet paper!」）》的遊戲定位成「動作遊戲」，需解救沒有衛生紙、受困在廁所裡的男子。遊戲方式很簡單，只要將Switch上的Joy-Con裝進1捲滾筒衛生紙內，放置在木板上左右滾動通過宛如知名遊戲「電流急急棒（電流イライラ棒）」的重重關卡，關卡從天花板至廁所間都有藏不少陷阱，考驗自己的平衡感及體感能力。

該遊戲需要透過衛生紙闖關，通過宛如知名遊戲「電流急急棒（電流イライラ棒）」的重重關卡。（翻攝自skt-products.com）
該遊戲需要透過衛生紙闖關，通過宛如知名遊戲「電流急急棒（電流イライラ棒）」的重重關卡。（翻攝自skt-products.com

官方遊戲示範影片也能看出，透過Joy-Con裝進中間的滾筒衛生紙孔洞內，再塞入2張衛生紙固定Joy-Con在其中，放在板子上左右移動，就可和遊戲內的衛生紙「同步移動」暢快遊玩遊戲，相當有趣。

遊玩方法相當簡單，只需要將Switch的joy-con塞進一捲滾筒衛生紙的孔洞內，再放進2張衛生紙固定Joy-Con就能遊玩。（翻攝自skt-products.com）
遊玩方法相當簡單，只需要將Switch的joy-con塞進一捲滾筒衛生紙的孔洞內，再放進2張衛生紙固定Joy-Con就能遊玩。（翻攝自skt-products.com

遊玩方法相當簡單，只需要將Switch的joy-con塞進一捲滾筒衛生紙的孔洞內，再放進2張衛生紙固定Joy-Con就能遊玩。（翻攝自skt-products.com）
遊玩方法相當簡單，只需要將Switch的joy-con塞進一捲滾筒衛生紙的孔洞內，再放進2張衛生紙固定Joy-Con就能遊玩。（翻攝自skt-products.com

該文引起網友討論，網友笑稱「這遊戲正經嗎」、「一說衛生紙，就感覺哪裡不對」、「抄不了的遊戲出現了」、「我缺的是新機器，不是新遊戲！」《聯合新聞網》發現，《沒有紙（紙がない！）》定價僅需600日幣（台幣約135元），尚未得知關卡數，應算是小品遊戲。

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