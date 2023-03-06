YouTube增加多國「語言聲道」選項 可增加15%影片觀看率
在稍早更新中，YouTube表示針對創作者新增在影片提供多種語言聲道選項，藉此讓不同語言觀眾能更容易觀看影片。
雖然YouTube很早就增加字幕功能，甚至提供字幕翻譯選項，讓不同語言觀眾可以輕易觀看各國地區創作者上傳影片，但不免還是要一直盯著字幕才能理解影片內容。
因此，YouTube在此次增加多種語言聲道選項，將能在原本影片呈現語言之外，增加更多語言選項，藉此讓不同語言觀眾也能輕易觀看。
YouTube其實在過去一年內已經向少數創作者提供測試此功能，並且說明增加多語言聲道觀看選項之後，整體點擊觀看時間增加15%，並且在1月增加200萬小時觀看時間。
創作者可以在影片上傳時，透過「字幕編輯」 (Subtitles Editor)增加其他語言聲道，甚至也能針對已經上傳影片增加不同語言聲道選項。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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