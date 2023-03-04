PTT突掀什麼都加「.jpg」是啥鄉民哏？網曝這原因…結果全歪樓
常常Follow鄉民哏才能跟上「流行」腳步。一名網友詢問最近突然大量出現「文字」加「.jpg」的風潮，詢問網友是什麼意思，「看不懂的是不是老人？」引起熱議。
一名網友在批踢踢（PTT）的Gossiping以「拆字哏」發文表示，「女口是頁（指如題），最近看留言（推文）後面都會加（文字）.jpg。」但也沒出現真的jpg檔圖片，讓他一頭霧水地詢問到底是何種意思，「看不懂的是不是老人？」引起網友瘋狂回應。
不少網友貼出「老人.jpg」、「陳菊.rmvb」、「可愛喵喵.jpg」、「陳時中乾杯.jpg」、「馬英九內褲.jpg」、「冰冰姐泡湯.mp4」等看起來似曾相識的句子，表示其實是因為大家「懶得找圖推文」，「加了.jpg（後）鄉民腦內會自動生成圖片」、「訓練你大腦看到文字自動生成圖片的能力。」也有網友笑稱「或許不久後AI可以支援打出字及jpg就生成（圖片）。」
若網友平常都有在追隨時事與迷因，看到下列流行語：「維尼看紙.jpg」、「怕.jpg」、「黑人問號.jpg」、「李奧納多對你舉杯.jpg」和「在那叫什麼.jpg」應該都會在腦海中出現影像才是。
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