PTT成時代眼淚？在線人數銳減 網直指「這1事」才是關鍵
「批踢踢實業坊」（簡稱PTT）是台灣興盛多年的網路論壇，可以說是各類消息、八卦、新知集散地，但隨著社群媒體的興起，使用者漸漸變少，近期常駐使用人口更跌至五萬人左右，一名網友就提出疑問：「所以跑掉的人現在都去哪邊了⋯⋯。」
一名網友在PTT的Gossiping版發文表示：「雖說常駐人口5萬還算多，不過感覺常駐人口不斷在下降。」並提到之前晚上期間平均在線人數大概都會破10萬人，好奇現在的人都跑到哪裡去了。
不少網友認為與選舉相關，紛紛對此留言：「選舉的時候你就知道。」、「反正今年下半年一定很精彩。」、「等選舉就十萬了，別擔心。」、「選完網軍沒錢了啦。」除了選舉因素外，PTT的風向之亂也讓網友反應：「網軍整天帶風向沒人想看。」、「八卦版被弄臭沒人要來了。」
時下的社群媒體興起，也有網友點出年輕人可能的去處：「都去低卡（Dcard）了吧。」、「小紅書、抖音，謝謝。」雖說PTT使用人口外流嚴重，但也有一名網友指出：「有去Dcard，大概是老了，不太習慣。」可見舊愛還是最美，熟悉的同溫層最對味。
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