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直擊／PS VR2台灣缺爆！前進日本3C店「隨到隨買現貨」 價差曝光恐賭上這件事

聯合新聞網／ 綜合報導
到達日本京都最熱鬧的「四条河原町」上的「EDION愛電王」，可見PlayStation專區有不少PS VR2的「見本（指樣品）」，但又貼上「網路抽選結果」海報，一度誤為需要透過抽選才能購買現貨。（攝影／聯合新聞網）
到達日本京都最熱鬧的「四条河原町」上的「EDION愛電王」，可見PlayStation專區有不少PS VR2的「見本（指樣品）」，但又貼上「網路抽選結果」海報，一度誤為需要透過抽選才能購買現貨。（攝影／聯合新聞網）

索尼（Sony）新一代頭戴裝置PlayStation VR2（簡稱PS VR2）已在上（2）月22日登場，台灣第一批已銷售一空，最快需要等到3月中才有現貨，而其他地方是否也這麼熱賣呢？《聯合新聞網》直擊日本知名3C電器行，發現只要向店員詢問，「有問就有貨」，完全不需要等，但你可能還要賭上「人品」。

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《聯合新聞網》日前報導，有網友因「回歸平靜」，僅完PS VR2三十分鐘後就火速拋售，隨後還有另一名網友降價2000元賣出幾乎全新的PS VR2。目前在台灣販售的PS VR2有兩種版本，單機版為1萬8880元、搭配遊戲《地平線山之呼喚》同捆組（組合包）為2萬480元，價格比一台PS5光碟版主機定價1萬7580元還貴，也燃起不少玩家「出國掃貨」的想法。

《聯合新聞網》前進日本京都知名3C電器行「EDION愛電王」（見圖）及「Yodobashi Camera（ヨドバシカメラ）」直擊PS VR2銷售情況。（攝影／聯合新聞網）
《聯合新聞網》前進日本京都知名3C電器行「EDION愛電王」（見圖）及「Yodobashi Camera（ヨドバシカメラ）」直擊PS VR2銷售情況。（攝影／聯合新聞網）

不過出國買真的划算嗎？《聯合新聞網》直搗京都知名3C電器行，一間位於最熱鬧的「四条河原町」上的「EDION愛電王」，另一間為京都站走路5分鐘內就能到的「Yodobashi Camera（ヨドバシカメラ）」。到「EDION愛電王」裡可見PlayStation專區擺放著主機PS5與PS VR2的「見本（指樣品）」，一旁還貼著PS VR2的網路抽選消息，似乎還需要透過抽選才能有購買PS VR2的資格。

拿著PS VR2的「見本（指樣品）」詢問店員，發現PS VR2不需要透過抽選，直接可以買現貨。（攝影／聯合新聞網）
拿著PS VR2的「見本（指樣品）」詢問店員，發現PS VR2不需要透過抽選，直接可以買現貨。（攝影／聯合新聞網）

拿著「見本」的PS VR2詢問店員，沒想到竟然有現貨，在「馬上買得到」的情況下反而讓我猶豫了，冷靜思考了1天後決定去「Yodobashi Camera」再次挑戰現貨，一樣擺了不少PS5與PS VR2的「見本（指樣品）」，店員也告知有現貨，結帳時更可見後面擺滿了PS VR2的單機版和遊戲組合包，看來PS VR2在日本不缺貨，貨源充足能夠「隨到隨買」。

結帳時可見背後滿滿PS5現貨，包含PS5主機、PS VR2的二款產品都可以「隨到隨買」。（攝影／聯合新聞網）
結帳時可見背後滿滿PS5現貨，包含PS5主機、PS VR2的二款產品都可以「隨到隨買」。（攝影／聯合新聞網）

熱騰騰的PS VR2單機買現貨買到啦！以單機版為例，日本與台灣定價價差約在4千元。（攝影／聯合新聞網）
熱騰騰的PS VR2單機買現貨買到啦！以單機版為例，日本與台灣定價價差約在4千元。（攝影／聯合新聞網）

日本PS VR2的含稅價格、退稅價格如下：

★PS VR2單機版
定價74,980日元（約台幣16,799元）／退稅為68,164日圓（約台幣15,272元）

★《地平線山之呼喚》同捆組（組合包）
定價79,980日元（約台幣17,920元）／退稅為72,709日圓（約台幣16,291元）

再對照台灣PS VR2的價格：

單機版：18,880元

《地平線山之呼喚》同捆組：20,480元

《聯合新聞網》購買PS VR2單機版，退稅後只要68,164日圓（約台幣15,272元）。（攝影／聯合新聞網）
《聯合新聞網》購買PS VR2單機版，退稅後只要68,164日圓（約台幣15,272元）。（攝影／聯合新聞網）

在日本購買PS VR2並退稅後，比台灣定價各自便宜了3,608元、4,189元，價差4千元其實很掙扎，原因在於在日本購買PS VR2現貨並未享有台灣索尼（SONY）1年保固，換句話說相當看購買者的「人品」，在1年內未故障或損壞，就等於賺到一筆4000元的價差，若不幸在期間遇到故障情況，恐怕就要全額付出維修費，光是這一點就可讓玩家猶豫是否要在日本購買「便宜的現貨」了。

索尼（Sony）新一代頭戴裝置PlayStation VR2（簡稱PS VR2）已在上（2）月22日登場，台灣第一批已銷售一空。（翻攝自PlayStation_TW粉絲團）
索尼（Sony）新一代頭戴裝置PlayStation VR2（簡稱PS VR2）已在上（2）月22日登場，台灣第一批已銷售一空。（翻攝自PlayStation_TW粉絲團）

PS5 PlayStation PS VR2 Sony

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