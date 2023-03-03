Snap也有AI！Snapchat+推「My AI」 還預告：可能會有失禮言論

Snap宣布在每月以3.99美元訂閱的Snapchat+增加以OpenAI的生成式人工智慧對話系統「My AI」，但顯然是有了微軟等業者前車之鑑，Snap在宣布推出此項服務的同時，更預先聲明人工智慧產生內容可能會有錯誤或失禮言論情況，讓使用者先有心理準備。

而依照Snap的說法，「My AI」採用OpenAI最新的大型人工智慧語言模型，或許有可能是指OpenAI日前已經向特定開發者提供使用的GPT-3.5，但Snap並未進一步公布具體細節。

使用者可以在Snapchat+服務內以對話方式與「My AI」交流、提問，系統就會以貼近真人語意方式進行互動，讓使用者能與其聊天對話。

同時，Snap更表示「My AI」同樣會依照Snapchat服務平台資料使用原則與安全性運作，同樣會禁止語言暴力、涉及不雅內容，或是過度偏激的政治議題等內容，另外也會提供使用者回報異常與提供反饋意見的機制。

但是對於目前人工智慧仍有一定不可預期情況，Snap還是預防性地事先聲明人工智慧產生內容可能會有錯誤情況，或是造成言論失禮等情況。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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