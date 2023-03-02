Netflix在美國出現短暫當機問題 目前恢復正常

幾年前興起的「長輩圖」，如今仍在銀髮族中流行，鮮豔的文字配上風景圖片，成了許多長輩問候親人的小工具；不過近日有網友在Dcard分享，自己的老公發現阿嬤的LINE封面「很潮」，要原PO趕快去朝聖，只見阿嬤封面的背景使用蘭花的照片，並穿插著幾句冷笑話，儼然成為「進化版的長輩圖」，網友也表示，在這個科技進步的年代，「真的不能小看長輩」。

2023-03-02 18:51