Netflix在美國出現短暫當機問題 目前恢復正常
根據追蹤網站Downdetector.com的數據資料，串流平台Netflix的影音串流服務今天在美國出現短暫當機問題後，目前已經恢復正常。
Downdetector網站指出，在高峰期間Netflix出現2000多起當機問題，這個網站從許多來源整理出Netflix的狀態報告。
Netflix沒有立即回覆路透社的置評請求。
Netflix在全球擁有超過2億付費用戶，依然是稱霸串流服務市場的首要業者。
📌 數位夯什麼？快來看看
💡 數位頻道也有YouTube囉 》》點我追隨新影音！
📢 【話題】三星Galaxy S23新機才沒幾天就見「低價拋售潮」！內行曝暗黑動機：新iPhone也會
📢 【周報】iPhone 15新色曝光、他的三星S23有毛毛的東西？
📢 【影音】日本好貼心！廁所看廣告拿衛生棉 女孩們不愁月事突襲全靠APP應急
📢 【2023年最新】免稅再折7%！BIC CAMERA、唐吉訶德日本4大電器店折價券 存手機買爆3C家電
📢 【出遊玩】日本上網用eSIM卡設定超方便！原號漫遊、Wi-Fi分享器等4種方法、比價一次看
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言