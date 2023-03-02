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Netflix在美國出現短暫當機問題 目前恢復正常

中央社／ 華盛頓2日綜合外電報導
串流平台Netflix的影音串流服務今天在美國出現短暫當機問題後，目前已經恢復正常。 路透社
串流平台Netflix的影音串流服務今天在美國出現短暫當機問題後，目前已經恢復正常。 路透社

根據追蹤網站Downdetector.com的數據資料，串流平台Netflix的影音串流服務今天在美國出現短暫當機問題後，目前已經恢復正常。

Downdetector網站指出，在高峰期間Netflix出現2000多起當機問題，這個網站從許多來源整理出Netflix的狀態報告。

Netflix沒有立即回覆路透社的置評請求。

Netflix在全球擁有超過2億付費用戶，依然是稱霸串流服務市場的首要業者。

美國 Netflix

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