銀髮族不只會用長輩圖！ 網曬阿嬤超狂LINE封面：一山還有一山高
幾年前興起的「長輩圖」，如今仍在銀髮族中流行，鮮豔的文字配上風景圖片，成了許多長輩問候親人的小工具；不過近日有網友在Dcard分享，自己的老公發現阿嬤的LINE封面「很潮」，要原PO趕快去朝聖，只見阿嬤封面的背景使用蘭花的照片，並穿插著幾句冷笑話，儼然成了「進化版的長輩圖」，網友也表示，在這個科技進步的年代，「真的不能小看長輩」。
一位網友在Dcard發文表示，早上老公突然發現「阿嬤很潮」，叫原PO趕快去看阿嬤的LINE封面。她點開後發現，阿嬤封面的背景使用蘭花的照片，並穿插著幾句冷笑話：「一山還有一山高，雞蛋還有雞蛋高」、「蕭煌奇開甚麼車？蕭煌車：）」、「太陽住在哪裡呢？太陽穴XDD」，看起來像「長輩圖」的照片和無厘頭的冷笑話強強聯手，讓原PO差點笑死，她也好奇的問網友「不知道各位的阿嬤LINE封面長什麼樣子」？
貼文一出，網友紛紛湧入朝聖「超潮阿嬤」，「阿嬤還會用XD跟：），有夠潮XD」、「這種阿嬤好讚XDD」、「我的LINE對阿嬤的暱稱也是「阿罵」欸XDDDD」、「長輩圖也是會慢慢進化的！」、「阿罵有跟上流行欸，好可愛」、「後面的三個笑話都好屌」、「怎麼辦後面的垃圾話逗笑我了」、「阿罵的簽名檔『早安您好』看起來好迷因」、「蕭煌奇那個戳到我笑點」。
有網友提到，可能是孫子在幫阿嬤設定LINE時「趁虛而入」偷偷幫阿嬤設定的，「阿嬤好可愛，但搞不好是被孫子盜哈哈哈」、「我猜是哪個猴死囝仔，幫阿嬤設定的時候偷加的」，也可能是阿嬤「根本沒看到那些字」，不過其實只要點入LINE的個人檔案，再點擊裝飾，就可以打上自己喜歡的文字，裝飾封面。
這篇貼文釣出許多網友分享阿嬤的趣事和LINE封面，氣氛十分溫馨。留言底下也有網友表示「真的不能小看長輩，有時候網路社群反而比我們還會運用」，引起不少網友同感，更有人說自己的鄰居根本是「阿嬤版本的電商女神」，開麵包店的同時，還經營一個「破千人」的社群，每天公布今日販售的麵包就會有人直接預約，使用LINE的能力十分令人佩服。
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