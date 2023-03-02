濾鏡恐僵化審美觀 用戶產生外貌焦慮

美顏濾鏡將用戶打造成無死角帥哥美女，引發青少外貌焦慮！整形醫師指出，目前有許多客戶要求要變成「濾鏡中的模樣」，且都是傳統的「白」、「瘦」的要求，導致整體社會審美觀僵化。此外，有些濾鏡可以讓用戶變成兒少，更被不肖人士用來拍性煽動的影片。

美顏濾鏡促憂鬱

《BBC》報導，社交平台充斥著「網帥」、「網美」的動態與貼文，但其中許多貼文都經過了美顏濾鏡的修飾。尤其隨著臉部識別技術進步，能更精準修改用戶鼻子或眼睛。最近，抖音出現一款最新的濾鏡為「Bold Glamour」，每個人都可以得到名模臉蛋的完美比例。

不少人批評美顏濾鏡造成青少年的外貌焦慮，整形外科醫師更表示，越來越多客戶要求進行手術，讓他們更接近美顏濾鏡上的模樣，且大多數的濾鏡都是基於傳統的「白人」審美觀，導致審美觀更加僵化。

研究表明，社交媒體上的貼文大多經過人設經營、美顏濾鏡修飾，儘可能呈現「近乎完美的生活」，但也因此導致民眾產生相對剝奪感，進而影響到心理健康。尤其青少女更容易受到媒體形象的影響。

濾鏡恐有不良影響

除了美顏濾鏡之外，許多濾鏡也引發了社會擔憂，如抖音上「青少年」的濾鏡，可以讓所有用戶看起來像青少年或兒童。兒童安全專家擔憂說，可能被不肖的成年人使用，並拍攝有性煽動性的照片或影片，但這恐會導致社會更多人將兒少視為性幻想對象，造成不好的影響。

濾鏡更進一步就會變成「深偽」（Deepfake）技術，該技術也被惡意應用於色情影片當中，台灣也有許多藝人、網紅與政治人物受害。目前臉書已全面禁止深偽影片、推特則強制用戶標註影片有使用該技術。但目前辨識偽造影片的技術仍追不上深偽技術的發展。

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