你的LINE壞了嗎？網怒聊天訊息「音訊全無」 大酸：詐騙集團今天放假一天

你的LINE是不是怪怪的？一名網友今（2）日表示，「LINE突然怪怪的收不到訊息，過十分鐘後才收到延遲的訊息。」引起共鳴，表示「傳不出去+1」、「又掛了」。

一名網友在批踢踢（PTT）的Gossiping版表示，發現今日LINE的訊息怪怪的，「每天都在叮咚叮咚的（指跳出訊息通知）」，這次卻「過十分鐘後才收到延遲的訊息」，詢問網友是否也出現該狀況，釣出不少苦主反映也有一樣的問題。

一樣「訊息卡關」的網友表示，「傳不出去+1」、「壞了」、「傳出去了，延遲了一兩分鐘，三小？」、「看得到預覽訊息但點進去是空的」、「收得到訊息，傳不出去，好欸」、「我還以為只有我，那我就放心了」、「手機的好了，換成電腦網頁版壞掉。」、「不行啊電話還是打不出去」、「以為手機網路壞掉，開開關關好幾次」，還有網友開玩笑表示「詐騙集團表示今天放假一天。」

《聯合新聞網》實測，並非所有人都會出現看不到訊息的問題，有些人可正常收發訊息，另一批人則是在電腦版看不到訊息。（圖／聯合新聞網）

但也有網友未出現問題，「我同事都正常，只有我掛了。」《聯合新聞網》實測，並非所有人都會出現看不到訊息的問題，有些人可以正常在電腦版、手機版收發訊息，另一批的人則是只能在手機上觀看新訊息，而在電腦版「音訊全無」。目前無法得知故障原因。

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