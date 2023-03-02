狂刷抖音不玩《薩爾達傳說曠野之息》 他盼小朋友「破關」原因挨轟：好可怕的家長

任天堂（Nintendo）《薩爾達傳說王國之淚》今年將登場，一名網友表示，家中姪子看手機刷抖音的時間比玩任天堂主機Switch還多，他希望姪子能玩舊款《薩爾達傳說 曠野之息》，詢問網友要怎麼讓小朋友有「學習動機」，引起熱議，就有網友批評「你這樣跟逼小孩子讀書的父母有什麼不同？」

一名網友在批踢踢（PTT）的NSwitch版發文表示，自己的10歲姪子喜歡玩任天堂（Nintendo）的《瑪利歐派對》、《瑪利歐賽車》和《集合啦！動物森友會》等遊戲，不過發現所屬的Switch主機的總遊玩時數只有10小時多，「但是看手機刷抖音和玩垃圾放置手遊都超過這時間。」

想把《曠野之息》當成教材

他提到，有讓小朋友玩動作冒險遊戲《薩爾達傳說 曠野之息》並期盼「全破關」，認為可把《曠野之息》當作教材，學習探索世界、神廟解謎、打怪方法等，但對方表示沒興趣，「不知道（遊戲）要做什麼」，讓他苦惱，還提到想用獎勵方式鼓勵姪子遊玩，但「玩遊戲本身就是獎勵」，詢問網友要如何讓小朋友玩如同《薩爾達傳說 曠野之息》的遊戲，或增加「學習動機」？

2017年任天堂推出的《薩爾達傳說 曠野之息》至今仍熱賣，裡頭的神廟探索讓不少玩家流連忘返。（翻攝自任天堂官網）

網：跟逼小孩子讀書的父母有什麼不同

該文引起熱議，不少網友認為不應該強迫小孩做不喜歡的事，「很明顯你自己的問題，請不要造成姪子的煩惱。」、「你這樣跟逼小孩子讀書的父母有什麼不同？」、「電波不合就不合啊」、「連玩個電動都要被搞得像交作業一樣，是我也不要玩。」、「10年以後又要多一位悲慘童年的朋友」、「以前有強迫小孩看課外書，現在有強迫小孩玩薩爾達。」、「哪來的怪獸家長，還好我爸媽不會這樣。」

也有網友提到《曠野之息》的開放世界玩法自由度太高，「他這個年紀搞不好比較喜歡有明確目標」、「不用硬推，要小孩自己探索（《曠野之息》內的）海拉魯有點難阿。」、「大人要陪，稍微給一些指引，『那邊有什麼？要不要過去看一下』，如果還是沒興趣就不要勉強了。」、「我也不喜歡曠野之息，我不懂為啥一定要破完，真可怕。」

另外，有網友表示，獎金誘因也可以鼓勵孩童遊玩，「（過關）神廟1個500，神獸（指Boss）1隻1000，全破再加2000元。」認為這樣做「馬上會讓他愛上《曠野之息》。」

2017年任天堂推出的《薩爾達傳說 曠野之息》至今仍熱賣，今年5月也將推出續作《薩爾達傳說 王國之淚》。（翻攝自任天堂官網）

陪玩才是重點 不用設限《薩爾達》

另一批網友則緩頰，了解原Po想推廣給姪子的好意，「讓小朋友喜歡『玩』比較重要，不用設限薩爾達。小孩都要陪著一起玩才容易專心。」、「看起來他愛派對遊戲，喜歡跟別人一起玩的感覺。」、「就是沒有其他興趣愛好，才會一直刷抖音，試試正向回饋找出他愛做的事吧，這年代禁止也沒甚麼用。」、「要學習什麼？學習如何強迫別人接受自己的喜好嗎？」、「還有NS以外的興趣可以轉移抖音的注意力」。

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