嚇！女網紅天天滑手機14小時 慘罹數位暈眩症被迫坐輪椅
國外一名網紅每天花14個小時滑手機，沒想到不久後就開始身體不舒服，最後情況甚至慘到要坐輪椅才能出門。
據《紐約郵報》（New York Post）報導，29歲的費妮拉（Fenella Fox）是一名網紅，光是Instagram（IG）上就有15萬名粉絲，不過也因為這樣她常常要花很多時間經營社群，一天要花14小時以上的時間滑手機。
2021年時，費妮拉突然感到頭痛及頸部疼痛，後來還開始有頭暈目眩、噁心等症狀，那時她因為眩暈太過嚴重開始無法自由行動，去檢查又檢查不出所以然，只好回到英國請媽媽照顧。回到英國時她已經無法正常走路，從在機場就必須坐輪椅。
但是手機成癮的她當時還沒發現問題就出在她滑手機的頻率，即使已經臥病在床，她還是每天都一直滑手機，一直到有天費妮拉的爸爸發現「數位暈眩症」才真相大白。
通常人會眩暈，如果不是梅尼爾氏症這類的內耳疾病，就可能是因為身體的平衡系統有問題。而數位暈眩症則是跟暈車很相似的「視覺前庭衝突」造成的。視覺前庭衝突是指當人眼所看見的運動與前庭系統感覺到的不相符，便會產生衝突感。
據費妮拉表示，除了Instagram之外，她還能靠OnlyFans每月有超過1萬5000美元（約45萬元台幣）的收入。不過由於費妮拉的症狀實在太過嚴重，現在她已經大幅減少使用手機的時間。
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