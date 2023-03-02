他用擋廣告軟體「擋不住」求救 網指這行徑「像小偷」怒轟
瀏覽網頁、或是觀看YouTube影片最煩的就是層出不窮的廣告跳出，於是講求節省間、更有效提高使用者專注效率的「擋廣告軟體」因運而生。一名網友卻認為「用了沒效」，詢問網友「擋廣告軟體作用大嗎」引起熱議。
日前，一名網友在批踢踢（PTT）的iOS版發文詢問：「想請問大家日常生活中，認為擋廣告軟體起的作用大嗎？」原Po表示「自己使用AdGuard App（廣告封鎖應用軟體）的經驗來說，某些網頁的『coodkies 詢問視窗』還是會跳出。」甚至是全版廣告也擋不掉，原Po本身還試用過付費版本，但體驗感與免費版無異，竟還出現網頁無法正常顯示，連線速度lag等情況，幾經取捨原Po最後選擇不使用擋廣告App，發文向網友求助。
不少網友提出建議：「surge（擋廣告軟體）開mitm裝擋廣告模組」、「Brave （瀏覽器）開心用。」、「開啟I don't care about cookies規則。」、「nextDNS有App開關滿方便的。」
比起看廣告先擋再說，有網友砲火猛烈說：「看東西不看廣告，這行為像『小偷』。」也有網友表示，「我可以接受廣告，但是不能接受全螢幕還要等幾秒才能按掉的惡質廣告。」、「正常廣告OK但一堆不正常釣魚詐騙假投資廣告，什麼吳淡如陳文茜一堆假投資詐騙。」也是讓不少網友頭痛。
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