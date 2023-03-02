Windows 11再更新！可連動iPhone、工具列增加新版Bing搜尋服務

微軟稍早針對Windows 11作業系統釋出諸多更新，其中包含將新版Bing搜尋服務帶到Windows 11工作列，另外也在Phone Link功能加入藉由iCloud服務與iPhone裝置連動，但目前僅先以預覽方式提供特定參與Windows Insider Program計畫人員使用。

日前宣布將OpenAI的ChatGPT技術帶到新版行動版Bing搜尋服務，以及新版Micrsoft Edge行動瀏覽器預覽版本，並且套用在Skype服務之後，微軟當時也透露將把此項技術套用在更多服務。而此次整合在新版Windows 11作業系統的工具列，則是可讓使用者更方便隨時呼叫Bing搜尋服務，並且透過自然對話方式進行搜尋互動。

另外，在Phone Link功能增加與iPhone連動功能，對於許多使用Windows 11筆電與iPhone的使用者將會方便許多，目前可提供簡訊、來電與聯絡人等內容同步，但相比Mac與iPhone之間連動仍有差異，例如無法直接傳遞檔案，或是回覆群體簡訊對話，另外也無法在簡訊內傳送照片等內容。

現階段新版Phone Link功能僅先開放少部分參與Windows Insider Program計畫人員使用，預期累積一定反饋意見與調整之後才會正式對外提供使用。

不過，目前坊間其實也有不少第三方設計已經可以讓iPhone更方便地與Windows電腦連動，就連Intel本身也提供Unison功能，讓搭載Intel處理器、符合Intel Evo設計的筆電能更方便與手機等裝置連動。

除了在工作列增加新版Bing搜尋服務，以及在Phone Link功能增加支援iPhone，微軟在此次更新也讓Windows 11支援更多針對盲人使用需求設計的螢幕，另外也開放預覽新版聲控操作指令，讓使用者能完全透過語音方式操作電腦。

其他更新則包含讓使用者能更方便隨時呼叫筆記本 (NotePad)功能、Microsoft Teams使用體驗，同時也增加更多小工具選項，而Microsoft 365 app目前也能透過Microsoft Store下載，讓使用者更方便建立雲端PC。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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