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驚！BTS柾國5300萬粉絲IG一夕消失…10億台幣資產放水流 未來轉戰這平台

聯合新聞網／ 綜合報導
BTS人氣成員。圖／取自BTS官方粉專
BTS人氣成員。圖／取自BTS官方粉專

超人氣南韓天團BTS防彈少年團）粉絲遍布全球，成員柾國開通IG帳號2年更是擄獲近5300萬名粉絲，但日前他卻無預警刪除IG帳號，令粉絲錯愕不已。

柾國IG帳號開通不到2年，已經累積近5300萬名粉絲追蹤，但昨（1）日有粉絲無意間發現柾國IG有關內容全部被刪除，柾國IG一夕間消失令粉絲相當錯愕，甚至懷疑柾國IG是否被盜，讓粉絲非常擔心。

事後，柾國親自透過BTS官方後援會社群平台WEVERSE發文澄清IG被刪除並非帳號被盜用，而是自己決定要退出IG且已將APP刪除，未來主要利用WEVERSE平台直播與粉絲互動。

BTS人氣成員柾國刪除IG後，宣布未來轉戰weverse平台與粉絲互動。圖／取自weverse
BTS人氣成員柾國刪除IG後，宣布未來轉戰weverse平台與粉絲互動。圖／取自weverse

知名南韓流行音樂網站《allkpop》去（2022）年4月時曾引用社交軟體分析網站SPEAKRJ資料，發現人氣與柾國不相上下的BTS成員V「每篇IG貼文贊助成本高達77萬3千美元（約台幣2億3千萬元）」，每篇貼文平均收穫1290萬個讚數；過去也曾有內行粉絲分析一般追蹤數200萬的女演員的IG帳號價值約17億韓元（台幣近4千萬元），若以此換算柾國IG帳號價值至少450億韓元（約台幣10億元）。

由此可見，柾國只是動一動手指刪除近5300萬粉絲追蹤的IG帳號，相當於刪除了天價資產。

WEVERSE對「A.R.M.Y（BTS粉絲之稱）」而言並不陌生，過去就曾有粉絲在Dcard上介紹，WEVERSE是一款由BTS經紀公司百赫音樂（BIGHIT MUSIC）創立送給粉絲們的追星平台，WEVERSE提供公司旗下藝人活動資訊，並支援社交功能，「不同於推特是全團統一帳號，團體成員可以透過WEVERSE個別發文和回覆」，對粉絲而言是相當友善的專屬社交平台。

BTS人氣成員柾國。圖／取自BTS官方粉專
BTS人氣成員柾國。圖／取自BTS官方粉專

韓流 APP 防彈少年團 社群媒體 BTS

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