抖音問答活動送千萬 驚見「台灣省隸屬哪國」？網見答案笑了
美國TikTok（抖音）日前舉辦了系列問答活動「TikTok Trivia」，只要使用者正確答題，就有機會得到高達50萬美元（約新台幣1500萬元）的獎金。雖然該活動已於2月26日結束，不過近日卻有國外網友爆料，裡頭一則和台灣有關的題目，意外挑逗政治敏感神經。
國外網友在知名論壇Reddit截圖爆料，在問答活動當中，出現一題「Taiwan is a province of what country?」（台灣是哪一國的一省？），只見提供的3個選項中，分別有玻利維亞、盧森堡及中華人民共和國。
貼文一出，國外鄉民紛紛留言回應，「真是厲害的政治宣傳，中國」、「中國：『給你50萬美元說台灣是中國的一部分。』我：『台灣是盧森堡的一部分』」、「等著看吧，中國很快就會說95%美國人同意，台灣是中國的一部分」、「專業級大外宣」。
消息傳回台灣，PTT網友們也表示，「你在期待抖音什麼？」、「被禁用真是剛好」、「抖音不意外」、「盧森堡不錯，GDP噴起來」、「看抖音被統戰事實+1，整天在那邊叫言論自由」。
「TikTok Trivia」是由TikTok舉辦為期五天的問答活動，效仿過去曾在美國風靡一時的網路問答APP「HQ Trivia」。聲明指「TikTok Trivia」將有助於建構以社群為中心的體驗，同時提供協作學習的機會，激起使用者相互競爭及對獎金的渴望。
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