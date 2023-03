抖音問答活動送千萬 驚見「台灣省隸屬哪國」？網見答案笑了

美國TikTok(抖音)日前舉辦了系列問答活動「TikTok Trivia」,只要使用者正確答題,就有機會得到高達50萬美元(約新台幣1500萬元)的獎金。雖然該活動已於2月26日結束,不過近日卻有國外網友爆料,裡頭一則和台灣有關的題目,意外挑逗政治敏感神經。

國外網友在知名論壇Reddit截圖爆料,在問答活動當中,出現一題「Taiwan is a province of what country?」(台灣是哪一國的一省?),只見提供的3個選項中,分別有玻利維亞、盧森堡及中華人民共和國。

問答活動當中,出現一題「Taiwan is a province of what country?」(台灣是哪一國的一省?)。圖/翻攝自論壇Reddit

貼文一出,國外鄉民紛紛留言回應,「真是厲害的政治宣傳,中國」、「中國:『給你50萬美元說台灣是中國的一部分。』我:『台灣是盧森堡的一部分』」、「等著看吧,中國很快就會說95%美國人同意,台灣是中國的一部分」、「專業級大外宣」。

消息傳回台灣,PTT網友們也表示,「你在期待抖音什麼?」、「被禁用真是剛好」、「抖音不意外」、「盧森堡不錯,GDP噴起來」、「看抖音被統戰事實+1,整天在那邊叫言論自由」。

「TikTok Trivia」是由TikTok舉辦為期五天的問答活動,效仿過去曾在美國風靡一時的網路問答APP「HQ Trivia」。聲明指「TikTok Trivia」將有助於建構以社群為中心的體驗,同時提供協作學習的機會,激起使用者相互競爭及對獎金的渴望。

udn討論區