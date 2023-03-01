LINE跟IG哪個「比較私密」？ 掀兩派互戰：它才是最後一片淨土
LINE跟Instagram（IG）對你而言哪個「比較私密」？一名網友發問後引來兩派網友議論，認為LINE比較私密的網友認為，家人、另一半或很好的朋友才會有自己的LINE，且這是可以一對一聯繫到本人的管道；而認為IG比較私密的網友則表示，IG是自己耍廢的地方，甚至是網路上「最後一片淨土」。
一名網友20日在Dcard閒聊版上發文，詢問「LINE跟IG哪個比較私密？」，並補充自己認為「IG比LINE私密很多」，因為上面會有各種照片和日常心情，而LINE對原PO來說算是「一個能傳訊息的地方」而已，但原PO與室友聊天後，竟發現自己與室友的看法不同，讓她非常驚訝。
認為LINE比較隱私的網友表示，對自己來說「家人、另一半或很好的朋友才會有LINE」，除此之外，這也是可以一對一聯繫到本人的管道，有點類似以前「電話號碼」的概念，因此許多網友寧願換IG，因為覺得「發文本身就是給別人看的」。
而認為IG比較隱私的網友表示，自己在換聯絡資訊時通常會換LINE，因為「只看得到大頭照，其他啥都看不到」，然而IG反而是「很生活的地方」，可以在上面展現自己「耍廢」的一面，根本是「淨土」的存在，且「對方可以看到你追蹤的人、精選動態，甚至是貼文下跟朋友的互動」讓人感到格外私密。
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