快訊

網軍頭、只會點麵線？數位部6大爭議 唐鳳完整回應一次看

Gogoro宣布史上最大規模降價！全新Gogoro Delight「本色黑」同步登場

新竹棒球場案十多官員涉疏失 高虹安：目前最高層級是內政部次長

聽新聞
test
0:00 / 0:00

開工日不憂鬱…4款期間限定免費LINE貼圖來也！Q版草間彌生爽用半年

聯合新聞網／ 科技編輯 張明哲
《聯合新聞網》精選全新4款LINE期間限定免費貼圖，其中還有Q版草間彌生系列，模樣相當可愛，還能用180天，用到暑假都沒問題！（製圖／聯合新聞網）
《聯合新聞網》精選全新4款LINE期間限定免費貼圖，其中還有Q版草間彌生系列，模樣相當可愛，還能用180天，用到暑假都沒問題！（製圖／聯合新聞網）

連放4天228假期，今天3月1日開工是否感到有點鬱悶？《聯合新聞網》精選全新4款LINE期間限定免費貼圖，其中還有Q版草間彌生系列，模樣相當可愛，還能用180天，用到暑假都沒問題！不過要注意下載期限，可別錯過囉。

▊ LINE TV × 理不理喵

（翻攝自LINE Store）
（翻攝自LINE Store）

連結網址：點我下載
下載任務：更新「LINE TV」App後，觀看指定影片5分鐘即可獲得貼圖。
下載期限：2023/3/22
使用期限：90天

▊ 路易威登 × 草間彌生系列貼圖

（翻攝自LINE Store）
（翻攝自LINE Store）

連結網址：點我下載
下載任務：加入「LOUIS VUITTON」官方帳號好友。
下載期限：2023/3/23
使用期限：180天

▊ 花旗銀行×哈囉兔兔 一旗兔真言

（翻攝自LINE Store）
（翻攝自LINE Store）

連結網址：點我下載
下載任務：加入「花旗銀行 Citi Taiwan」官方帳號好友。
下載期限：2023/3/23
使用期限：180天

▊ LINE TAXI × 米犬日常

（翻攝自LINE Store）
（翻攝自LINE Store）

連結網址：點我下載
下載任務：加入「LINE TAXI」官方帳號好友。
下載期限：2023/3/30
使用期限：90天

LINE 貼圖 草間彌生 兔兔

延伸閱讀

這次會動！熊大兔兔免費LINE貼圖又來啦 嚴選7款、最高可用180天

前有興奮！《艾爾登法環》要出DLC啦 全球鐵粉哏圖連發：給你錢快點出

回不去了！更新iOS 16.3.1爆耗電災情 連最後降級「後悔藥」也沒了

圖／人類奇怪耶！AI開始向人「抱怨」 網笑：它到底經歷了什麼？

相關新聞

開工日不憂鬱…4款期間限定免費LINE貼圖來也！Q版草間彌生爽用半年

連放4天228假期，今天3月1日開工是否感到有點鬱悶？《聯合新聞網》精選全新4款LINE期間限定免費貼圖，其中還有Q版草間彌生系列，模樣相當可愛，還能用180天，用到暑假都沒問題，不過要注意下載期限，可別錯過囉。

前有興奮！《艾爾登法環》要出DLC啦 全球鐵粉哏圖連發：給你錢快點出

拿走「TGA 2022」年度大獎的《艾爾登法環（Elden Ring）》日前宣布全球累積出貨量，包含各通路的實體版和數位版合計已破2000萬套。不過開心的事還在後頭，想不到《艾爾登法環》要推出DLC了，讓不少鐵粉直呼「給你錢快點出」！

「AI繪圖」版權遭美著作財產局撤銷 原因曝光：不是人類畫的

近期美國法院的裁決表明，AI不能被列為專利的發明人，這引發了關於AI生成的藝術品是否可以被版權保護的一連串問題。

妹子買LINE代幣付錢秒虧 釣神人曝這樣買「回饋爆炸」：點數多到可買手機

LINE是台灣人使用率最高的通訊軟體之一，除了文字交流，LINE也推出各式貼圖，搭配對話變得更活潑、趣味感十足。不過，近日一名女網友透過LINE官方購買LINE代幣，但錢花下去後卻發現自己無辜多花錢，

Google於MWC 2023推動更龐大Android市場生態 呼籲加入RCS簡訊使用體驗

Google在此次MWC 2023期間，除了強調持續與各品牌業者合作推動更龐大的Android市場生態，更再次呼籲加入其提倡的RCS簡訊使用體驗，而針對軟體更新部分則是宣布針對Android、Wear OS及Chrome OS作業系統釋出多項功能更新。

索尼新頭戴裝置PS VR2首批搶光 他玩30分鐘卻「回歸平靜」火速拋售曝原因

索尼（Sony）新一代頭戴裝置PlayStation VR2（簡稱PS VR2）在2月22日登場，需搭配PlayStation 5（PS5）一同遊玩，而PS VR2在台灣部份店家似乎因預購關係銷售一空，最快要等到3月才有機會拿到現貨。但有一名玩家僅使用30分鐘「心靈回歸平靜」火速拋售，提出轉賣原因並表達「（產品）99.9%新」引起熱議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦