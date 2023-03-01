開工日不憂鬱…4款期間限定免費LINE貼圖來也！Q版草間彌生爽用半年

拿走「TGA 2022」年度大獎的《艾爾登法環（Elden Ring）》日前宣布全球累積出貨量，包含各通路的實體版和數位版合計已破2000萬套。不過開心的事還在後頭，想不到《艾爾登法環》要推出DLC了，讓不少鐵粉直呼「給你錢快點出」！

2023-03-01 12:11