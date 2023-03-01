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開工日不憂鬱…4款期間限定免費LINE貼圖來也！Q版草間彌生爽用半年
連放4天228假期，今天3月1日開工是否感到有點鬱悶？《聯合新聞網》精選全新4款LINE期間限定免費貼圖，其中還有Q版草間彌生系列，模樣相當可愛，還能用180天，用到暑假都沒問題！不過要注意下載期限，可別錯過囉。
▊ LINE TV × 理不理喵
連結網址：點我下載下載任務：更新「LINE TV」App後，觀看指定影片5分鐘即可獲得貼圖。下載期限：2023/3/22使用期限：90天
▊ 路易威登 × 草間彌生系列貼圖
連結網址：點我下載下載任務：加入「LOUIS VUITTON」官方帳號好友。下載期限：2023/3/23使用期限：180天
▊ 花旗銀行×哈囉兔兔 一旗兔真言
連結網址：點我下載下載任務：加入「花旗銀行 Citi Taiwan」官方帳號好友。下載期限：2023/3/23使用期限：180天
▊ LINE TAXI × 米犬日常
連結網址：點我下載下載任務：加入「LINE TAXI」官方帳號好友。下載期限：2023/3/30使用期限：90天
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💡 數位頻道也有YouTube囉 》》點我追隨新影音！
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