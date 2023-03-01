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圖／諷刺！推特女主管PO照「加班睡地板」拍馬屁 馬斯克還是把她裁了

聯合新聞網／ 綜合報導
特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）自去（2022）年10月入主推特至今已發動八輪裁員行動。示意圖／路透
特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）自去（2022）年10月入主推特至今已發動八輪裁員行動。示意圖／路透

馬斯克（Elon Musk）自去（2022）年入主推特後發動多次裁員，上周六（25日）更從僅存的2000名員工中裁撤至少200人，相當於10%人力；令人意外的是，在這波裁撤名單中，有一名女主管曾上傳自己在公司熬夜加班「睡地板」的照片，宣示自己力挺大老闆馬斯克，可她也逃不過被裁員的命運，如今看來相當諷刺。

外媒《衛報》引述《紐約時報》報導提及，馬斯克去年以440億美元（約台幣1.3兆）買下推特，當時員工高達7500人，但自他去年10月正式入主推特後，至今已發起第八輪裁員行動，裁撤至少3700個工作，約員工總數的一半。

據悉，上周六晚間有部分員工透過電子郵件得知自己被裁員，也有人是因為發現自己無法再登入內部系統時知悉遭到解雇，此為推特第八輪裁員行動，裁撤至少200人、約10%人力。

值得一提的是，這波裁員名單包含產品經理、數據科學家及工程師在內，是確保推特有效運行的重要職務，其中一名產品管理女總監克勞福（Esther Crawford）曾於去年11月曬出自己在公司熬夜加班「睡地板」的照片，並標註「#SleepWhereYouWork」暗示自己贊同馬斯克強硬的管理方式，但此舉使她招致抨擊，質疑她根本是在拍馬屁。

諷刺的是，克勞福如今仍逃不過被裁員的命運，但周日（27日）她再度發文為自己發聲，表示她為自己的團隊「深感自豪」且批評嘲笑她的人，但她在文中並未證實她遭到裁員的消息。

推特 裁員 加班 Twitter 馬斯克

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