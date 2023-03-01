存對話紀錄卡關？LINE曝「隱藏版」聊天內容備份方法 安卓蘋果都能安心存
手機難免會遇到故障、需要更換的時候，而在換機時，LINE的對話紀錄很容易因備份不當而消失。LINE官方近日就公布了「隱藏版」的聊天內容備份方式，跨系統都可儲存之外，也讓自己有雙重備份，能更加安心。
LINE官方20日公布了一個「隱藏版」的聊天內容備份方法，讓使用者可以自己選擇重要的聊天室進行備份，讓資訊得以安心保存。
「隱藏版」備份法1：傳送聊天記錄
LINE官方表示，這是針對單一聊天室的聊天記錄手動匯出功能，如果特別想儲存與某個朋友或群組的對話訊息，可以用這個功能下載該聊天室的所有聊天紀錄。
路徑：欲備份的聊天室右上角的「 ≡ 」>其他設定>傳送聊天記錄
「隱藏版」備份法2：長截圖快速擷取對話
上述方法只能保存純文字內容，但若想連貼圖等內容也備份，且只需要進行小篇幅的對話進行「重點備份」時，推薦使用「長截圖」功能。
只要長按想截圖的文字或圖片對話框，選擇「截圖」，就可以迅速儲存備份。
如果需隱匿個資，也可以使用「匿名處理」功能，就能安心保存紀錄。
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