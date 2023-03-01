前有興奮！《艾爾登法環》要出DLC啦 全球鐵粉哏圖連發：給你錢快點出
拿走「TGA 2022」年度大獎的《艾爾登法環（Elden Ring）》日前宣布全球累積出貨量，包含各通路的實體版和數位版合計已破2000萬套。不過開心的事還在後頭，想不到《艾爾登法環》要推出DLC了，讓不少鐵粉直呼「給你錢快點出」！
讓不少玩家玩到失去信心的魂類作品《艾爾登法環》至今已推出1年，昨（2月28日）官方推特貼出一張美術概念圖及DLC名稱「黃金樹之影」圖片，透露將有DLC（Downloadable content，額外下載內容）可供玩家遊玩，未有詳細細節。可見該張DLC美術概念圖的右下角有一名穿著白衣套裝的女子裸足騎著馬望向遠方，被猜測是不是「米凱拉」的出現。
DLC消息一出，立刻讓全球鐵粉興奮不已，出現不少「興奮哏圖」連發。PTT「PlayStation」網友表示，「給你錢快點出」、「爽啦收下我的錢啦」、「窩（我）好興奮阿」、「前有好懷念」、「希望DLC多點武器啊。」、「我《法環》一直留著沒砍就是在等這個大場面」、「我賭馬上是全新人物。」、「美術（圖）依然是這麼棒」。
也有網友好奇《艾爾登法環》DLC何時推出，「明（2024）年吧，今年出會和《薩爾達傳說 王國之淚》打架。」、「有機會下半年出？這樣上半年先玩《臥龍：蒼天隕落》跟《Resident Evil 4（惡靈古堡4 重製版）》」，然後下半年享受法環DLC大餐。」、「今年玩不到也沒關係，希望DLC份量也能吃到撐。」
『ELDEN RING』のDLC「Shadow of the Erdtree」を開発中です。続報はまだ少し先になりますが、ご期待いただければ幸いです。 pic.twitter.com/g5UyUHg3iW— FROMSOFTWARE (@fromsoftware_pr) 2023年2月28日
來看全球玩家哏圖連發↓↓
💡 數位頻道也有YouTube囉 》》點我追隨新影音！
📢 【話題】三星Galaxy S23新機才沒幾天就見「低價拋售潮」！內行曝暗黑動機：新iPhone也會
📢 【周報】iPhone 15新色曝光、他的三星S23有毛毛的東西？
📢 【影音】日本好貼心！廁所看廣告拿衛生棉 女孩們不愁月事突襲全靠APP應急
📢 【2023年最新】免稅再折7%！BIC CAMERA、唐吉訶德日本4大電器店折價券 存手機買爆3C家電
📢 【出遊玩】日本上網用eSIM卡設定超方便！原號漫遊、Wi-Fi分享器等4種方法、比價一次看
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言