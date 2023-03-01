前有興奮！《艾爾登法環》要出DLC啦 全球鐵粉哏圖連發：給你錢快點出

拿走「TGA 2022」年度大獎的《艾爾登法環（Elden Ring）》日前宣布全球累積出貨量，包含各通路的實體版和數位版合計已破2000萬套。不過開心的事還在後頭，想不到《艾爾登法環》要推出DLC了，讓不少鐵粉直呼「給你錢快點出」！

讓不少玩家玩到失去信心的魂類作品《艾爾登法環》至今已推出1年，昨（2月28日）官方推特貼出一張美術概念圖及DLC名稱「黃金樹之影」圖片，透露將有DLC（Downloadable content，額外下載內容）可供玩家遊玩，未有詳細細節。可見該張DLC美術概念圖的右下角有一名穿著白衣套裝的女子裸足騎著馬望向遠方，被猜測是不是「米凱拉」的出現。

魂類遊戲《艾爾登法環》2月28日在官方推特貼出一張美術概念圖及DLC名稱「黃金樹之影」圖片，透露將有DLC可供玩家遊玩，讓不少玩家興奮不已。（翻攝自ELDEN RING推特）

魂類遊戲《艾爾登法環》2月28日在官方推特貼出一張美術概念圖及DLC名稱「黃金樹之影」圖片，透露將有DLC可供玩家遊玩，讓不少玩家興奮不已。（翻攝自ELDEN RING推特）

DLC消息一出，立刻讓全球鐵粉興奮不已，出現不少「興奮哏圖」連發。PTT「PlayStation」網友表示，「給你錢快點出」、「爽啦收下我的錢啦」、「窩（我）好興奮阿」、「前有好懷念」、「希望DLC多點武器啊。」、「我《法環》一直留著沒砍就是在等這個大場面」、「我賭馬上是全新人物。」、「美術（圖）依然是這麼棒」。

也有網友好奇《艾爾登法環》DLC何時推出，「明（2024）年吧，今年出會和《薩爾達傳說 王國之淚》打架。」、「有機會下半年出？這樣上半年先玩《臥龍：蒼天隕落》跟《Resident Evil 4（惡靈古堡4 重製版）》」，然後下半年享受法環DLC大餐。」、「今年玩不到也沒關係，希望DLC份量也能吃到撐。」

『ELDEN RING』のDLC「Shadow of the Erdtree」を開発中です。続報はまだ少し先になりますが、ご期待いただければ幸いです。 pic.twitter.com/g5UyUHg3iW — FROMSOFTWARE (@fromsoftware_pr) 2023年2月28日

來看全球玩家哏圖連發↓↓

《艾爾登法環》DLC消息一出，立刻讓全球鐵粉興奮不已，出現不少「興奮哏圖」連發。（翻攝自推特）

《艾爾登法環》DLC消息一出，立刻讓全球鐵粉興奮不已，出現不少「興奮哏圖」連發。（翻攝自推特）

《艾爾登法環》DLC消息一出，立刻讓全球鐵粉興奮不已，出現不少「興奮哏圖」連發。（翻攝自推特）

《艾爾登法環》DLC消息一出，立刻讓全球鐵粉興奮不已，出現不少「興奮哏圖」連發。（翻攝自推特）

《艾爾登法環》DLC消息一出，立刻讓全球鐵粉興奮不已，出現不少「興奮哏圖」連發。（翻攝自推特）

《艾爾登法環》DLC消息一出，立刻讓全球鐵粉興奮不已，出現不少「興奮哏圖」連發。（翻攝自推特）

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