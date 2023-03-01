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「AI繪圖」版權遭美著作財產局撤銷 原因曝光：不是人類畫的

聯合新聞網／ INSIDE
近期美國法院的裁決表明，AI不能被列為專利的發明人，這引發了關於AI生成的藝術品是否可以被版權保護的一連串問題。（示意圖／ingimage）
近期美國法院的裁決表明，AI不能被列為專利的發明人，這引發了關於AI生成的藝術品是否可以被版權保護的一連串問題。（示意圖／ingimage）

Kristina Kashtanova 的案例中，美國著作財產局最近重新審視了對 AI 生成藝術品的版權保護立場，並裁決該作品沒有人類撰寫的元素，AI 生成的圖像目前在美國不能受到版權保護。

近期美國法院的裁決表明，AI不能被列為專利的發明人，這引發了關於 AI 生成的藝術品是否可以被版權保護的一連串問題。

這一點表現在最近 Kristina Kashtanova 的案例中，她成為第一位獲得美國版權註冊的 AI 生成藝術品的人。

然而，美國著作財產局最近重新審視了對 AI 生成藝術品的版權保護立場，並裁決該作品沒有人類撰寫的元素，AI 生成的圖像目前在美國不能受到版權保護。除非向法院提出異議或修改法律，否則這項裁決可能將保持現狀。

版權局特別研究了 Kristina 的作品，它是由名為「Midjourney」 的 AI 服務生成的。根據裁定，因為 Midjourney 的輸出不能被用戶預測，與藝術家使用的其他工具有所不同。

Kristina 的律師對此決定表示不同意見，他認為 Kristina 的指示導致 Midjourney 按照它程式運作的方式，從藝術家選擇的位置中拉根據一個巨大的機率表來驅動圖像的生成。

Kristina 現在正在考慮如何進一步向著作財產局解釋 Midjourney 產生的個人圖像是她創造力的直接表達，因此可以受到版權保護。

類似的裁決可能最終會因社會對 AI 生成藝術的文化轉變而改變。AI 生成的藝術品可能最終成為視覺藝術出現的標準方式，而且越來越難以區分由人類創作的藝術品和由 AI 創作的藝術品。

美國版權單位對此事的裁決，對想要保護自己的 AI 生成藝術的人來說是個挫折。但是，目前的裁決可能會在將來重新審查，Kristina 正在找尋有哪些選項能使她的案例得到認可。然而，著作財產局的決定已經清楚地表明，在美國，沒有人類直接編輯元素的 AI 生成藝術品目前不能受到版權保護。

《本文作者INSIDE 硬塞的網路趨勢觀察，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

AI 美國 藝術家 專利

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