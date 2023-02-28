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妹子買LINE代幣付錢秒虧 釣神人曝這樣買「回饋爆炸」：點數多到可買手機

聯合新聞網／ 綜合報導
LINE示意圖。圖／聯合新聞網
LINE示意圖。圖／聯合新聞網

LINE是台灣人使用率最高的通訊軟體之一，除了文字交流，LINE也推出各式貼圖，搭配對話變得更活潑、趣味感十足。不過，近日一名女網友透過LINE官方購買LINE代幣，但錢花下去後卻發現自己無辜多花錢，「如果我分兩次買只要66元耶，它為什麼不統一價格呀？」貼文一出引來許多網友分享好康。

這名女網友透過Dcard發文抱怨「買貼圖被LINE坑了」，她表示花了70元買100代幣，但仔細看才發現按照原PO的買法「反而虧了4元」，從官方購買代幣價目表來看，50代幣價格33元、100代幣70元、150代幣100元、200代幣130元、500代幣（送100代幣）價格270元、800代幣（送200代幣）價格390元、1600代幣（送400代幣）價格770元、3300代幣（送900代幣）價格1560元。

原PO決定一次性購買100代幣，便選擇花70元買下100代幣，但若是分2次購買50代幣卻只需花66元，明明都是買相同代幣，卻讓原PO多花了4元，讓她氣呼「為什麼不統一價格啊？」

女網友按照LINE官方方案購買LINE代幣，一次性花70元購買100代幣卻比分兩次購買50元代幣多花4元。圖／取自Dcard
女網友按照LINE官方方案購買LINE代幣，一次性花70元購買100代幣卻比分兩次購買50元代幣多花4元。圖／取自Dcard

貼文曝光後，許多網友留言表示「我也這樣過…真的虧」、「我以為跟稅率有關，但這種事情很正常吧？平常有點課金遊戲的應該都會比價」、「想讓妳一路看上去越看越便宜，直到妳看到猶豫的價位」。

也有內行人跳出來分享透過代購會比較划算的妙招，「不管哪種方式（66／70元）直接買是最貴的，現在主流都是蝦皮代購大約42～44元，或是信用卡LINE POINTS回饋50元換100代幣貼圖」、「跟代購買真的比較棒，我固定買的代購三天兩頭在辦活動，福袋也是超便宜又送一堆代幣，還會瘋狂送禮物，之後就沒再跟官方買過了」、「直接辦LINE POINTS回饋的信用卡，不用花錢比較快」。

貼文更釣出一名神人網友曬出自己透過各方管道累積點數，目前LINE POINTS點數已累積高達2萬6千多點，他也分享除了信用卡回饋之外，「大部分的LINE POINTS都不是靠信用卡取得」，從他的LINE POINTS回饋紀錄看來，多半是利用購物優惠活動來取得點數回饋。

神人曬出LINE POINTS點數回饋高達2萬6千多點。圖／取自Dcard
神人曬出LINE POINTS點數回饋高達2萬6千多點。圖／取自Dcard

也有不少人推薦LINE自家推出的貼圖訂閱方案，「一年600元，平均一個月也才50元，只要它右上角有『紫色P字』就能下載，可以同時下載1000組，不要用就刪除」；此外，更有人推薦「直接從LINE STORE買貼圖」，網頁版LINE STORE貼圖代幣維持原價的金額，更可以透過電信公司小額付款，帳單每2個月收一次。

LINE 貼圖 信用卡 代購 紅利點數

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