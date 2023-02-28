Google於MWC 2023推動更龐大Android市場生態 呼籲加入RCS簡訊使用體驗
Google在此次MWC 2023期間，除了強調持續與各品牌業者合作推動更龐大的Android市場生態，更再次呼籲加入其提倡的RCS簡訊使用體驗，而針對軟體更新部分則是宣布針對Android、Wear OS及Chrome OS作業系統釋出多項功能更新。
在Android作業系統方面，除了強調持續讓使用者的裝置隨時維持在最新版本，更確保使用時的資訊安全，而在此次更新則是進一步強化Google Meet線上會議聲音降噪功能，另外更讓Android作業系統預設的Chrome行動瀏覽器可將瀏覽內容放大至300%。
而在Wear OS作業系統更新，則包含增加新版Google Keep小工具，方便使用者在手錶裝置螢幕快速檢視待辦事項，甚至可在相容手錶裝置透過聲控方式輸入筆記與行事曆內容，另外在聲音部分則是額外增加使用單聲道選項，顯示部分則加入增加灰度顯示與色彩校正功能。
至於在Chrome OS部分，則是進一步強化Fast Pair快速配對技術，讓使用者能讓支援此技術的耳機配件，以更直覺、快速方式與Chromebook配對連接。
Google表示，目前已經與更多電信業者合作RCS簡訊規格，近期更宣布與Vodafone建立合作，藉此推廣RCS簡訊內容，藉此確保所有使用手機傳遞簡訊都能以相同形式呈現，不會因為品牌、機種差異而有不同，同時Google日前也呼籲蘋果加入RCS簡訊規格，避免Android手機與iPhone傳遞簡訊會有不同形式上的差異。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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