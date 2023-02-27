索尼新頭戴裝置PS VR2首批搶光 他玩30分鐘卻「回歸平靜」火速拋售曝原因

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友僅使用索尼新一代頭戴裝置PlayStation VR2三十分鐘後，就Po文賣掉曝原因，引起網友討論。（翻攝自PlayStation_TW臉書粉絲團）
一名網友僅使用索尼新一代頭戴裝置PlayStation VR2三十分鐘後，就Po文賣掉曝原因，引起網友討論。（翻攝自PlayStation_TW臉書粉絲團）

索尼（Sony）新一代頭戴裝置PlayStation VR2（簡稱PS VR2）在2月22日登場，不過在台灣部份店家似乎因預購關係銷售一空，最快要等到3月才有機會拿到現貨。但有一名玩家僅使用30分鐘「心靈回歸平靜」火速拋售，提出轉賣原因並表達「（產品）99.9%新」引起熱議。

一名網友日前在臉書社團欲將新買的PS VR2賣掉，表示自己只使用PS VR2一次，時間不到半小時，沒登入保固序號，「僅設定完邊界，配對手把，下載惡靈古堡demo，都還沒開始玩，然後就被趕去睡覺了。」像是GT7 VR（跑車浪漫旅7 VR模式）沒買到、也未買到合適價錢的遊戲用TGT2方向盤。

PS VR2 Sense控制器創新的球狀設計，可在握住時做出精準的動作與手勢。（翻攝自PlayStation_TW臉書粉絲團）
PS VR2 Sense控制器創新的球狀設計，可在握住時做出精準的動作與手勢。（翻攝自PlayStation_TW臉書粉絲團）

而最關鍵的拋售因素，其實是他隔日一大早就去露營數天，「經過大自然洗禮，已經讓心靈回歸平靜。」提到「決定心一橫上直驅方向盤，然後直上3080ti玩PC（版）VR賽車。」表示自己的PS VR2「99.9%新」，盒裝、說明書都齊全，願意比原價再少880元含運拋售，「配合時間地點自取可折500。」引起網友討論。

有買PS2 VR的網友表示，「GT7 VR版暈爆」，提到玩該遊戲「後勁十足」，「我是躺了快一小時才恢復」、「我覺得GT7不該推出VR2版本～算是棄坑大作。」似乎暗示原Po沒買到該遊戲算是正確決定，但也有遊玩後沒暈眩問題。其他網友看見原Po想玩PC版賽車，「要玩賽車VR，建議你顯卡直上4090，反正心都一橫了，與其用3080ti一樣會暈，不如用4090才會有最佳體驗。」、「建議直驅、賽車架、電腦，預算應該是20萬。」

一名拋售PlayStation VR2，關鍵因素在於去露營後「經過大自然洗禮，已經讓心靈回歸平靜。」（翻攝自PlayStation_TW臉書粉絲團）
一名拋售PlayStation VR2，關鍵因素在於去露營後「經過大自然洗禮，已經讓心靈回歸平靜。」（翻攝自PlayStation_TW臉書粉絲團）

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