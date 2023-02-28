Google開始測試在YouTube Music服務上提供Podcast內容
在Spotify、蘋果、亞馬遜等業者持續在Podcast內容市場取得不錯成果，Google雖然也已經進軍Podcast市場，但顯然還希望藉由YouTube平台擴展更多用戶族群。
在稍早舉辦的Hot Pod Summit活動上，YouTube Podcast項目負責人Kai Chuk表示將先在美國境內的YouTube Music測試全新Podcast服務，讓使用者能透過更多連網設備使用Podcast內容。
而藉由在YouTube Music提供Podcast內容，將能藉由YouTube龐大用戶族群增加使用率，另一方面也能藉由YouTube使用特性，在不同裝置上播放，或是透過開啟紀錄、建立清單等方式繼續聆聽。
同時，Google也計畫在YouTube Studio增加Podcast創作工具，更提供可透過RSS方式將Podcast內容上傳到YouTube Music或Google Podcast等服務平台。
至於在YouTube Music上的Podcast內容同樣會有廣告呈現，但透過付費訂閱的YouTube Premium用戶則不會有廣告干擾的情況。
目前還無法確認未來Google是否會在YouTube Music投資獨家或原創內容，藉此進一步與其他業者競爭。
Kai Chuk, Head of YouTube Podcasting, just announced that podcasts are coming to YouTube Music.— Alban 🛫 NYC for Hot Pod Summit (@AlbanBrooke) February 23, 2023
- audio first experience
- background listening
- library controls
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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