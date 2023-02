Google開始測試在YouTube Music服務上提供Podcast內容

在Spotify、蘋果、亞馬遜等業者持續在Podcast內容市場取得不錯成果,Google雖然也已經進軍Podcast市場,但顯然還希望藉由YouTube平台擴展更多用戶族群。

在稍早舉辦的Hot Pod Summit活動上,YouTube Podcast項目負責人Kai Chuk表示將先在美國境內的YouTube Music測試全新Podcast服務,讓使用者能透過更多連網設備使用Podcast內容。

而藉由在YouTube Music提供Podcast內容,將能藉由YouTube龐大用戶族群增加使用率,另一方面也能藉由YouTube使用特性,在不同裝置上播放,或是透過開啟紀錄、建立清單等方式繼續聆聽。

同時,Google也計畫在YouTube Studio增加Podcast創作工具,更提供可透過RSS方式將Podcast內容上傳到YouTube Music或Google Podcast等服務平台。

至於在YouTube Music上的Podcast內容同樣會有廣告呈現,但透過付費訂閱的YouTube Premium用戶則不會有廣告干擾的情況。

目前還無法確認未來Google是否會在YouTube Music投資獨家或原創內容,藉此進一步與其他業者競爭。

Kai Chuk, Head of YouTube Podcasting, just announced that podcasts are coming to YouTube Music.



- audio first experience

- background listening

- library controls