YouTube不是拐你付錢升級！ 1080p Premium和1080p差在這裡

YouTube官方表示「1080p Premium」畫質選項提高了位元速率，位元速和解析度到底是什麼關係，又如何影響畫質呢？

近日在Reddit上有網友發現，YouTube的影片畫質除了原本的1080p，還出現了一個新的選項「1080p Premium」，根據YouTube的說法新的格式主要是在位元率上有所提升。

YouTube發言人向外媒The Verge表示，「1080p Premium」畫質選項提高了影片的位元率(Bitrate)，在單位像素提供更高的數據流量提升視覺體驗，針對原先的1080p（HD）選項的格式並沒有受到更動，有用戶臆測YouTube會因此降低標準1080p模式的品質讓高級版更具吸引力，不過根據YouTube的說法目前暫時不用擔心。

1080p和1080p Premium到底差在哪？

1080p Premium提高的位元速率究竟有什麼差異？所謂的「位元率」（Biterate）是指影片在單位時間內使用的數據流量，單位時間內的位元速率越高，檔案的壓縮比越小，畫面的品質較佳，相反的若是位元速率越低，壓縮比例越大，影片品質較低但是可以節省容量。

位元速和解析度到底是什麼關係，又如何影響畫質呢？一般來說，我們經常用「解析度」來衡量畫質，解析度指的是影片的單位畫格中的「像素量」，解析度越高代表影像品質越好，越能表現出更多的細節，而「位元率」指的是影片「壓縮的程度」。

雖然1080p決定影片的解析度、構成圖像的像素數，但還有更多因素會影響整體影片品質。包含位元速率和色彩深度都是相當重要的因素，另外也會取決於壓縮影片的編解碼器，有些編解碼器比其他編解碼器更高效，並且可以用更少的數據產生更好的視覺效果。

目前可以簡單理解為1080p Premium的選項用戶可觀看比1080p更低壓縮的影片，觀影體驗獲得升級，不過當然在網路頻寬需求也較高。

從去年以來，YouTube似乎持續嘗試透過畫質選項來作為付費訂閱的服務。從先前小幅度測試4K選項提供給付費訂閱，結果受到社群上的反彈，後來官方果不其然地就沒有繼續推動，有人認為或許未來1080p Premium也會成為付費訂閱才能使用的功能，不過詳細的情況還得待官方正式宣布了！

《本文作者Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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