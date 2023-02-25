阿公給1歲孫女看抖音 他制止被罵「不孝」怒了：不懂老一輩在想什麼

社群平台抖音以短影音紅遍全球，許多創作者發揮創意拍攝廣泛題材，但也經常疑似涉及安全問題或玩笑開過頭而引發爭議。近日一名爸爸就因為父親給年僅1歲的女兒觀看抖音，引起雙方管教觀念矛盾。

這位爸爸透過臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，表示他的父親在吃飯時間拿手機給1歲多的女兒看抖音，但由於女兒年紀實在太小，他便出聲制止父親。

未料，他父親眼看自己被阻止，竟故意對1歲大的女兒說了3次「爸爸說不能給妳看」，原PO便再次強調「可以以後都不要再拿手機給妹妹看抖音嗎？」父親聽了卻不高興，直呼「你講話那麼大聲幹嘛？我是又拿給她看？」兩人對話瞬間充滿火藥味。

原PO直言過去就曾目睹父親給女兒看抖音、鸚鵡學小孩哭的影片，結果父親卻怒罵他是「不肖子」，他無奈表示真不懂老一輩在想什麼，「講了又惱羞，最好辦法就是結婚一定不能跟爸媽住一起」。

不少家長聽了也留言感嘆，「就算以後長大了，我也覺得不要給小朋友看抖音，裡面有70%都是一些有的沒的，只會教壞小朋友」、「抖音一響…（後文接「父母白養」，為嘲諷抖音用戶的流行語）」，但也有人單純認為只是因為口氣問題才引發爭執。

也有人建議「你可以換個方式説你女兒的眼睛還在發育中，不能看3C產品」、「跟長輩住的好處是有時候有人幫忙看顧，但你沒辦法完全照你們的意思跟想法帶孩子，畢竟父母要教、爺奶會寵」。

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