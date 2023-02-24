影音／日本好貼心！廁所看廣告拿衛生棉 女孩們不愁月事突襲全靠APP應急
你曾有尿急跑去廁所解放才發現沒帶衛生紙的經驗嗎？女生還可能會遇上月事一來卻忘了準備衛生棉的尷尬窘境。不過，現在日本有部份廁所出現了1項超貼心的「應急服務」，讓女網友們直呼「好方便喔～不愧是日本。」
時常在臉書及網站分享日本新資訊的「日本失心瘋俱樂部」，日前在臉書分享日本部份廁所設置「OiTr生理用品提供機器」，透過「看廣告」的方式來免費獲得衛生棉。只要下載「OiTr（オイテル）」App，到有設置該機器的廁所，開啟App後依照操作後，將手機開啟藍牙並靠近該機器，觀看完廣告後就能獲得1片衛生棉，相當方便。
也有人好奇，會不會成為有心人「貪拿衛生棉的場所」呢？「日本失心瘋俱樂部」表示，該App也有設定25天內最多只能領7片，最快2小時才能取1片衛生棉，認為這樣的機制不會讓數量快速銳減，也能幫助到有急用的人，直呼「也希望有天台灣也有」。
「日本失心瘋俱樂部」將圖片和影片授權給聯合新聞網，表示目前有裝該機器的廁所有渋谷的宮下公園、有楽町的マルイ（0101）、新宿ミロード、大阪的三井ららぽーと堺（LaLaport堺）、心齋橋的PARCO百貨公司及九州JR博多City。
不過比較可惜的是，台灣人若想透過「OiTr（オイテル）」App使用貼心服務，需有日本App Store帳號才能下載使用。不過該服務仍引起台灣女網友們大讚「好貼心的服務」、「女生遇到會很感動」、「今天下午才在宮下公園看到，還想說這是什麼。」、「在台北捷運女廁內買到一片10元的衛生棉」、「在台灣應該會有人負責排隊一直領出來」。
（註：本文照片與影片，為「日本失心瘋俱樂部」授權提供）
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