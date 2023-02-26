「惡靈古堡之父」三上真司將於未來幾個月內離開其創立Tango Gameworks
Bethesda稍早證實，過去打造《邪靈入侵》、《鬼線：東京》、《Hi-Fi RUSH》等遊戲作品，並且創立Tango Gameworks遊戲工作室的著名遊戲製作人三上真司，將會在未來幾個月內離職。
而依照Bethesda開發部門資深副總裁Todd Vaughn近期向內部員工寄發電子郵件內容，除了透露三上真司即將離職消息，更強調未來Tango Gameworks仍會持續負責《鬼線：東京》、《Hi-Fi RUSH》等遊戲內容維護，同時也將與Bethesda共同推動日後發展。
三上真司自1990年從同志社大學商學系畢業後便加入CAPCOM，並且在1996年以總監身分製作經典遊戲作品《惡靈古堡》，因此也有《惡靈古堡》之父稱號，後續更推動製作《恐龍危機》、《惡魔獵人》，以及《逆轉裁判》等CAPCOM旗下經典遊戲作品。
從2007年離開CAPCOM之後，三上真司與神谷英樹、稻葉敦志等人一同成立白金工作室 (PlatinumGames)的前身—SEEDS工作室，直到2011年離開、成立Tango遊戲工作室，在後續併入ZeniMax、更名為Tango Gameworks，而在ZeniMax於2020年由微軟收購後成為Xbox遊戲工作室的一部分。
不過，Bethesda證實三上真司將離開消息後，並未進一步透露其後續發展規劃。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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