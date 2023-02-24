你的蘋果iPhone被強登嗎？狂跳Apple ID異常請求都來自「這裡」 網：嚇到睡不著

你也收到不明的「登入要求」通知了嗎？一名網友23日晚間發文表示，自己的蘋果（Apple）iPhone收到來自中國大陸福建的Apple ID，沒想到發文後，引來大量網友回覆，表示也有收到一樣通知，且都來自中國大陸不同省份、城市，甚至有網友因此被嚇到睡不著。

一名網友23日在Dcard Apple版發文，表示自己在晚間收到一則來自中國大陸福建省的Apple ID登入要求，讓她當場嚇死，毫不猶豫按下不允許，並前往更改Apple ID密碼。

Dcard網友深夜發現手機跳出異常登入通知。翻攝Dcard

該則貼文PO出後，許多網友也紛紛留言表示遇到類似情形，並且來自中國不同省份與城市，有網友表示「太可怕了⋯我剛剛也是出現這樣的畫面ㄟ」、「我剛剛是南京」、「我剛剛是西安⋯超可怕」、「我也有！嚇得我ID跟密碼全改。」

有網友甚至出現不只一次的登入要求，表示「也是在南京、西安，今晚已經出現三次了」、「我也是，還出現三次，福州、麗水市和南京，我還以為只有我這樣欸⋯⋯到底發生什麼事。」有網友還說「被嚇一個不用睡了」。

類似的情形在2022年5月時也曾發生，根據本報報導指出，當時亦有許多PTT網友發現異常訊息，因此好奇究竟該如何保護自己的帳號。使用者可以開啟Apple本身的「雙重認證機制」，該機制可以提供Apple帳戶多一層保護，即便駭客成功盜取帳號，但在陌生的裝置第一次登入時，系統會要求提供顯示在受信任裝置上或傳送至電話號碼的6位數驗證碼，因此沒辦法成功登入。

如何開啟 Apple ID 的雙重認證？ 根據蘋果官網說明，不同的Apple裝置可以按照以下步驟開啟雙重認證功能： ．在iPhone、iPad或iPod touch上：前往「設定」> 你的姓名 >「密碼與安全性」。點一下「開啟雙重認證」。然後點一下「繼續」，並按照螢幕上的指示操作。 ．在Mac上：選擇「蘋果」選單 >「系統設定」（或「系統偏好設定」），然後按一下你的姓名（或Apple ID）。按一下「密碼與安全性」。按一下「雙重認證」旁邊的「開啟」，並按照螢幕上的指示操作。 ．在網頁上：前往appleid.apple.com，並使用 Apple ID 登入。回答你的安全問題，然後點一下「繼續」。看到升級帳號安全性的提示時，點一下「繼續」。然後點一下「升級帳號安全」，並按照螢幕上的指示操作。

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