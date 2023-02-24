你的1080p不是1080p了！YouTube突出現「高位元率」畫質服務 免費用戶爆氣
YouTube疑似正在進行僅開放YouTube Premium用戶觀看「高位元率」畫質更新的功能開發。一名網友發現，他在選擇畫質時出現了「1080p Premium」的選項，下方寫著「增強位元率」等字樣，似乎將開發僅讓訂閱用戶使用的高畫質選項，引發許多網友討論。
一名網友在Reddit發文，發現在調整畫質選項時，出現了「1080p Premium」的選項，下方還寫著「增強位元率」等字樣，原PO本身就是YouTube Premium用戶，但可能因仍在開發，故無法進一步查看詳細資訊。
YouTube可能正在進行僅開放YouTube Premium用戶觀看高位元率的1080p高畫質更新，有網友在PTT對此發文推測，此舉雖然將使Premium方案更吸引人，但實際目的可能是「要對免費用戶開刀」，並降低免費用戶看影片的位元率。若成為訂閱戶，將可能有更高的位元率，也意味著「壓縮更少，畫質更好」。
覺得不受影響的網友對此留言表示「用premium很久了，使用者付費還ok，免廣告就是讚」、「480p就夠看了」、「免費仔720p就很滿意了」、「反正我直播都用小畫面看，看能砍到什麼程度」、「我都看360p，免費仔沒差」。
也有網友抱怨「畫質本來就是垃圾了還降？」、「果然還是nico nico化了」、「可悲，這嘴臉，塞廣告給你他爽賺，還要再付錢才能無廣告，現在還降畫質？」、「沒差啊，早晚會有新的平台」、「希望微軟跳出來收購一個打對台」。
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