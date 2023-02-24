正式版來了！Google Chrome瀏覽器可自動釋放佔用記憶體分頁＋節能模式

Google稍早針對Windows、Mac與Chrome OS運作環境釋出110版Chrome瀏覽器，正式加入去年底預告的降低記憶體佔用問題與節省電力損耗功能。

使用者僅需重新開啟Chrome瀏覽器即可下載更新最新版本，同時在設定項目中的「效能」選項中，即可設定記憶體節省與節能模式。

其中，記憶體節省功能設定開啟時，Chrome瀏覽器會自動釋出閒置分頁佔用記憶體，讓使用中的分頁與其他網頁應用程式提供更多記憶體資源，並且維持瀏覽器快速運作，而當使用者切換回原本閒置中的分頁時，該分頁就會自動恢復原本使用狀態。

至於在開啟節能模式後，Chrome瀏覽器會限制背景活動，以及諸如順暢捲動和視訊影格速率等視覺效果，藉此節省電池電力，但同時也會影響部分網頁應用程式運作效能。

而這樣的更新，預期將能改善過去Chrome瀏覽器容易佔用大量記憶體，並且造成裝置耗電問題。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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