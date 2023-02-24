快訊

替代雞蛋的食物，竟然有它！一表看替代雞蛋營養的食物有哪些

又在北高雄！富邦攜手國揚集團 高雄將有第3家漢神百貨

上班太無聊！工作17年想跳槽台積電 網見經歷勸：別衝動

聽新聞
test
0:00 / 0:00

正式版來了！Google Chrome瀏覽器可自動釋放佔用記憶體分頁＋節能模式

聯合新聞網／ 楊又肇

Google稍早針對Windows、Mac與Chrome OS運作環境釋出110版Chrome瀏覽器，正式加入去年底預告的降低記憶體佔用問題與節省電力損耗功能。

使用者僅需重新開啟Chrome瀏覽器即可下載更新最新版本，同時在設定項目中的「效能」選項中，即可設定記憶體節省與節能模式。

其中，記憶體節省功能設定開啟時，Chrome瀏覽器會自動釋出閒置分頁佔用記憶體，讓使用中的分頁與其他網頁應用程式提供更多記憶體資源，並且維持瀏覽器快速運作，而當使用者切換回原本閒置中的分頁時，該分頁就會自動恢復原本使用狀態。

至於在開啟節能模式後，Chrome瀏覽器會限制背景活動，以及諸如順暢捲動和視訊影格速率等視覺效果，藉此節省電池電力，但同時也會影響部分網頁應用程式運作效能。

而這樣的更新，預期將能改善過去Chrome瀏覽器容易佔用大量記憶體，並且造成裝置耗電問題。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Google Chrome

延伸閱讀

南茂首季拚提升稼動率 估第2季起營運逐季回升

別丟手機電池！名古屋清潔隊最怕周三 垃圾車被丟這些東西就起火

錯怪了…玩手遊才不是最耗電！實測結果曝光「相機」才吃電王者

記憶體市況疲弱 美光：人力精簡…不可避免

相關新聞

LINE語音訊息超浪費時間？他怒轟長官全是廢話 苦主有感

通訊軟體「LINE」在台灣相當受歡迎，因為不僅有可愛的貼圖和主題，還有許多實用的功能。不過，一名網友在網路上發文，直言「LINE的語音訊息是超爆爛功能」，表示部門長官每天最少傳兩則長達兩分多鐘的語音訊息，其中三分之一還都是廢話，而貼文曝光後也掀起討論。

臉書觸及率集體慘跌 他揭穿祖克柏陰謀「就是要你乖乖付錢」

Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）日前宣布推出Meta Verified付費服務，針對臉書、Instagram用戶提供官方驗證制度，並從中收取訂閱費用，目前這項新訂閱付費服務率先於澳洲和紐西蘭實施。不過，作家鬼才阿水指出，日前臉書經營者不約而同受到觸及嚴重下降...

正式版來了！Google Chrome瀏覽器可自動釋放佔用記憶體分頁＋節能模式

Google稍早針對Windows、Mac與Chrome OS運作環境釋出110版Chrome瀏覽器，正式加入去年底預告的降低記憶體佔用問題與節省電力損耗功能。

真的缺蛋？杜奕瑾：208個PTT帳號出現協同行為

有PTT創世神稱號的杜奕瑾，昨(22)日在臉書貼出一張208個PTT帳號出現顯著「協同行為」，從使用活躍度分析還可發現，這些帳號的操作者似乎週休四、五，在這兩天較不活躍。

暗示最快下周公布推特演算法 馬斯克：請做好失望的心理準備

Elon Musk表示，最快將從下週開始對外公布Twitter的內容演算法。

IG睽違3年才更新「留言開刷一排GIF」 網笑不出來狠酸：臉書化了

IG留言處即將變得更生動！近日Instagram即將新增「GIF動態圖片回覆」功能，預計將導入「GIPHY」的資料庫提供使用者傳送動態圖片。然而許多網友卻表示，IG的更新有越來越「臉書化」的趨勢，也有人抱怨「本來你能看到大家的留言，現在看到一堆沒意義的動圖」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦