IG、FB越滑越不快樂？網友熱議「這些方式」有效改善社群焦慮症狀



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「社群焦慮」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的社群焦慮改善方式有哪些。

社群媒體興起後，許多使用者開始出現成癮現象，耗費大量時間經營、瀏覽社群媒體，甚至有人會依賴點讚數與留言數來獲得歸屬感；看到朋友在社群上多采多姿的生活，興起「比較心態」而產生低落情緒；又或是擔心錯過社群上的新鮮資訊，怕趕不上潮流話題所以感到恐慌，這種IG、FB越滑越不快樂的情況，就是「社群焦慮症」，長時間下來可能會耗弱身心健康，影響使用者的日常生活。

「刪除停用」社群媒體增加幸福感 「找到興趣」建立自我認同與價值

網友熱議TOP6社群焦慮改善方式 網路聲量排行榜。 Social Lab社群實驗室/製圖

NO1. 暫時刪除停用

觀察近一年內網友針對「社群焦慮」的相關話題討論，可以發現有不少網友認為「暫時刪除停用」社群媒體，可以有效提升幸福感。有民眾便發文感嘆「看別人的限時動態和發文就會心情低落」，認為自己的生活單調，不如朋友們那樣光鮮亮麗，吸引熱心網友回覆「把IG刪掉會開心很多，也可以穩穩的按照自己的步調走」。

NO2. 培養其他興趣

停用社群媒體後，你能做些什麼呢？有網友就建議可以去探索自己的興趣，轉移生活重心，像是戶外活動或閱讀寫作都能讓內心更加豐富充實，並分享「關版後開始接觸滑板，那種逐步突破自己的喜悅，是沒辦法在社群媒體中獲得的」，把目光放在自己身上，專心體驗每個當下，就會發現社群媒體其實只佔人生的一小部分；另外，透過興趣增進自我認同感與價值感，也有助於掙脫社群媒體的束縛。

NO3. 隱藏按讚人數

如果真的無法停用社群媒體，不妨試試看「隱藏按讚人數」，減少比較的機會就能大幅降低焦慮感。一位網友就表示「那些點讚數讓我忐忑不安」，當某篇文章讚數不及以往，或是看到其他更高人氣的貼文時，就會被觸發心底「害怕不被喜歡」的恐慌，於是把帳號設定成看不到讚數，少了數字壓力，就覺得生活輕鬆很多。

NO4. 追蹤使用時間

另一方面也有網友提到，「追蹤使用時間」是個警惕自己的好方法，如「從手機內建的螢幕使用時間，觀測每日使用各項應用程式的時長」，以避免在不知不覺中耗費大量時間在瀏覽社群網站，不僅徒增焦慮感，也無法有效的善用時間。

NO5. 關閉留言功能

此外，許多網友都曾坦言受過惡意評論的攻擊，心理健康幾乎被壓垮，這時就可以試著「關閉留言功能」，讓酸民無處發洩！同時也可以減少對留言數的焦慮，不用去擔心「是貼文不夠好才沒人來留言嗎」、「這樣發文會不會有人留下負評」等。

NO6. 減少使用頻率

最後，若發現自己是社群重度成癮者，別忘了「減少使用頻率」來改善現況，鄉民們就在討論區上分享，減少使用IG、FB之後，「不再半夜瘋狂滑手擠，捨不得睡覺」、「少了使用社群媒體時的比較與嫉妒」，認為自己變得更自律，生活也過得更有質感。如果覺得自制力不夠，沒辦法成功戒斷社群媒的民眾，也可以試試和朋友相揪來挑戰，讓自己更有動力，也能為生活增添趣味。

你也有社群焦慮症嗎？其實社群網站有很多用途，除了分享生活外，也可以拿來關注時事、追蹤各領域優秀的意見領袖，獲取知識與網友們分享的經驗，只要調適好使用的心態和方法，不去依賴、成癮，就能克服社群綁架，善用社群能帶給我們的寶貴資源喔！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「遊樂園」相關討論則數。

觀測期間：2022/02/01~2023/02/09，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、地點評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！



【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！



《Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。



想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw

udn討論區